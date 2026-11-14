USA beslagtar 12 miljarder efter kryptostölden – pekar ut Nordkorea

Amerikanska myndigheter har beslagtagit kryptovalutor värda omkring 1,2 miljarder dollar som stals från kryptobörsen Binance i en omfattande cyberattack i oktober.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet ligger aktörer med kopplingar till Nordkoreas militär bakom stölden.

Totalt försvann kryptovalutor till ett värde av över sex miljarder dollar från Binance den 29 oktober.

Koppling till Nordkorea

Genom gemensamma insatser från amerikanska myndigheter och privata aktörer har hittills mer än 2,7 miljarder dollar av de stulna tillgångarna frysts, skriver CNBC.

Det amerikanska justitiedepartementet uppger att beslaget på 1,2 miljarder dollar har godkänts av domstol.

Arbetet med att spåra och säkra återstående tillgångar pågår samtidigt som angriparna försöker tvätta pengarna genom olika kryptokanaler.

Den amerikanska federala polisen FBI har pekat ut personer med kopplingar till den nordkoreanska militären som ansvariga för attacken.

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