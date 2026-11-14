Aktörer som kopplats till den nordkoreanska militären ska ligga bakom Binance-stölden. Nu har USA fått godkännande att beslagta motsvarande runt 12 miljarder kronor.
USA beslagtar 12 miljarder efter kryptostölden – pekar ut Nordkorea
Amerikanska myndigheter har beslagtagit kryptovalutor värda omkring 1,2 miljarder dollar som stals från kryptobörsen Binance i en omfattande cyberattack i oktober.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet ligger aktörer med kopplingar till Nordkoreas militär bakom stölden.
Totalt försvann kryptovalutor till ett värde av över sex miljarder dollar från Binance den 29 oktober.
Koppling till Nordkorea
Genom gemensamma insatser från amerikanska myndigheter och privata aktörer har hittills mer än 2,7 miljarder dollar av de stulna tillgångarna frysts, skriver CNBC.
Det amerikanska justitiedepartementet uppger att beslaget på 1,2 miljarder dollar har godkänts av domstol.
Arbetet med att spåra och säkra återstående tillgångar pågår samtidigt som angriparna försöker tvätta pengarna genom olika kryptokanaler.
Den amerikanska federala polisen FBI har pekat ut personer med kopplingar till den nordkoreanska militären som ansvariga för attacken.
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Behöver finansiera regimen
Enligt justitiedepartementet är kryptostölderna en del av Nordkoreas försök att finansiera regimen och landets illegala vapenprogram genom cyberbrottslighet.
I samband med insatsen har amerikanska myndigheter även slagit ut molninfrastruktur som använts i en separat bedrägerikampanj kallad FaceStealer.
Den ska enligt justitiedepartementet ha stulit kryptovalutor till ett värde av mer än 400 miljoner dollar under de senaste 18 månaderna.
Bedrägerierna bygger på social manipulation och avancerad teknik för att utge sig för att vara andra personer.
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Lurar offer med falska videor
Angriparna använder stulna konton och AI-genererade fejkvideor för att lura offer under digitala möten.
Därefter uppmanas offren att installera skadlig programvara, vilket ger angriparna tillgång till deras datorer och kommunikation.
Personer verksamma inom kryptovalutor och web3-sektorn är särskilt utsatta.
Amerikanska myndigheter beskriver den nordkoreanska regimens kryptostölder som en viktig finansieringskälla för landets verksamhet och uppger att arbetet med att beslagta och återföra de stulna tillgångarna kommer att fortsätta.
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