Hög inflation kan leda till räntehöjningar i USA. Det får nu investerare att välja bort amerikanska statsobligationer i större utsträckning än tidigare.
Investerare flyr från USA-obligationer – största nedgången på över ett år
Amerikanska statsobligationer är på väg mot sin största veckovisa nedgång på över 18 månader.
En oväntat hög inflation och allt mer hökaktiga signaler från Federal Reserve har fått investerare att omvärdera sina förväntningar på räntesänkningar.
Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg som högst till 5,17 procent på fredagen.
Högre inflation än väntat
Det innebär en uppgång med 0,31 procentenheter sedan slutet av föregående vecka och den kraftigaste veckovisa ökningen sedan marknadsreaktionen på Donald Trumps tullbesked i april förra året.
Även de kortare löptiderna har drabbats hårt. Tvåårsräntan steg med 0,37 procentenheter under veckan till 4,89 procent på fredagen.
Det är den största veckovisa uppgången sedan slutet av 2024, skriver Financial Times.
Bakom utvecklingen ligger framför allt inflationssiffror som publicerades i tisdags. Konsumentpriserna i USA steg med 0,4 procent i oktober, mer än väntat.
Det har förstärkt marknadens förväntningar om att Federal Reserve kan behöva höja styrräntan ytterligare för att få kontroll över prisökningarna.
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Tror på räntehöjning
Marknaden räknar nu fullt ut med en höjning på 0,25 procentenheter redan nästa månad. Det finns även en del som tror att det sker en större höjning på 0,50 procentenheter.
Fed-ledamoten Christopher Waller har varnat för att en mindre räntehöjning kan skada centralbankens trovärdighet om inflationen fortsätter att ligga på höga nivåer.
Även Beth Hammack har argumenterat för högre räntor för att bekämpa inflationen.
Förväntningarna på ytterligare en höjning i januari har också stärkts betydligt. På fredagen var en sådan åtgärd i stort sett inprisad, jämfört med sannolikhetsbedömningar på omkring 10 procent en vecka tidigare.
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Turbulent på börsen
Obligationsraset har samtidigt förstärkts av att investerare som nyligen återvänt till marknaden nu tvingas sälja sina innehav när räntorna stiger.
Utvecklingen sker parallellt med en svagare börs. Teknikbörsen Nasdaq 100 föll omkring två procent under fredagen efter en turbulent handelsvecka, skriver Tradingview.
Den amerikanska tioårsräntan fungerar som riktmärke för lånekostnader och värderingar på finansmarknader världen över.
En fortsatt uppgång riskerar därför att pressa både aktier och andra räntekänsliga tillgångar.
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