Investerare flyr från USA-obligationer – största nedgången på över ett år

Amerikanska statsobligationer är på väg mot sin största veckovisa nedgång på över 18 månader.

En oväntat hög inflation och allt mer hökaktiga signaler från Federal Reserve har fått investerare att omvärdera sina förväntningar på räntesänkningar.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg som högst till 5,17 procent på fredagen.

Högre inflation än väntat

Det innebär en uppgång med 0,31 procentenheter sedan slutet av föregående vecka och den kraftigaste veckovisa ökningen sedan marknadsreaktionen på Donald Trumps tullbesked i april förra året.

Även de kortare löptiderna har drabbats hårt. Tvåårsräntan steg med 0,37 procentenheter under veckan till 4,89 procent på fredagen.

Det är den största veckovisa uppgången sedan slutet av 2024, skriver Financial Times.

Bakom utvecklingen ligger framför allt inflationssiffror som publicerades i tisdags. Konsumentpriserna i USA steg med 0,4 procent i oktober, mer än väntat.

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Det har förstärkt marknadens förväntningar om att Federal Reserve kan behöva höja styrräntan ytterligare för att få kontroll över prisökningarna.

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