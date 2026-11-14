Miljardkontrakt för Peab – ska bygga ny förbifart med akvedukt

Peab har formellt fått uppdraget att bygga E22 Förbifart Söderköping åt Trafikverket.

Kontraktet är värt 2,2 miljarder kronor och blir det första allianskontraktet inom den svenska anläggningsbranschen.

Projektet omfattar en drygt tio kilometer lång vägsträcka som ska leda genomfartstrafiken sydväst om Söderköping.

Ska bygga tolv broar och en akvedukt

I entreprenaden ingår tolv broar, fyra trafikplatser och en ny akvedukt vid Göta kanal, där E22 ska ledas under kanalen, skriver Branschaktuellt.

Uppdraget genomförs enligt den så kallade alliansmodellen, där Trafikverket, Peab och konsultbolaget ELU Konsult arbetar tillsammans i en gemensam organisation.

Modellen innebär att parterna delar ansvar genom hela processen, från planering och projektering till färdigställande.

Syftet är att skapa ett närmare samarbete mellan beställare, entreprenör och konsulter.

ANNONS

Genom att involvera samtliga parter tidigt i processen ska modellen bidra till bättre kostnadskontroll, ökad transparens och effektivare genomförande.

Läs mer: Peab-grundarens fall visar sårbarheten i ägarledda bolag. Dagens PS