Framkomligheten på E22 ska bli bättre när nya broar och en akvedukt byggs. Peab får uppdraget, där arbetet ska ske i samverkan med andra aktörer.
Miljardkontrakt för Peab – ska bygga ny förbifart med akvedukt
Peab har formellt fått uppdraget att bygga E22 Förbifart Söderköping åt Trafikverket.
Kontraktet är värt 2,2 miljarder kronor och blir det första allianskontraktet inom den svenska anläggningsbranschen.
Projektet omfattar en drygt tio kilometer lång vägsträcka som ska leda genomfartstrafiken sydväst om Söderköping.
Ska bygga tolv broar och en akvedukt
I entreprenaden ingår tolv broar, fyra trafikplatser och en ny akvedukt vid Göta kanal, där E22 ska ledas under kanalen, skriver Branschaktuellt.
Uppdraget genomförs enligt den så kallade alliansmodellen, där Trafikverket, Peab och konsultbolaget ELU Konsult arbetar tillsammans i en gemensam organisation.
Modellen innebär att parterna delar ansvar genom hela processen, från planering och projektering till färdigställande.
Syftet är att skapa ett närmare samarbete mellan beställare, entreprenör och konsulter.
Genom att involvera samtliga parter tidigt i processen ska modellen bidra till bättre kostnadskontroll, ökad transparens och effektivare genomförande.
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Öppnar 2030
För Trafikverket innebär projektet ett försök att utveckla formerna för hur större infrastrukturprojekt planeras och genomförs.
Alliansmodellen har tidigare använts inom andra delar av byggsektorn, men Förbifart Söderköping blir det första projektet av sitt slag inom svensk anläggningsbransch.
Byggarbetet har redan inletts och projektet går därmed direkt in i genomförandefasen.
Den nya förbifarten ska förbättra framkomligheten på E22 och minska genomfartstrafiken genom centrala Söderköping. Särskilt den nya passagen under Göta kanal blir en viktig del av vägprojektet.
Enligt den nuvarande tidplanen ska den nya vägsträckan öppnas för trafik sommaren 2030. Kontraktsvärdet på 2,2 miljarder kronor kommer att redovisas i Peabs orderingång.
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