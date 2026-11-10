Meta backar – Konkurrensverket lägger ned utredning

Villkoren skulle ha börjat gälla den 20 november. Svenska medieföretag har protesterat mot att villkoren kan ge Meta rätt att hämta och använda journalistiskt material, bland annat i bolagets AI-tjänster.

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I ett beslut daterat den 10 november skriver Konkurrensverket att det inte längre finns något förfarande som myndigheten kan ingripa mot. Ärendet avslutas.

”Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär dock inte ett ställningstagande till om förfarandet är i överensstämmelse med konkurrensreglerna”, skriver myndigheten.

Fem klagomål på tre veckor

Utredningen startade sedan ett medieföretag klagat den 19 oktober. Fler medieföretag och publicister följde efter den 22, 23 och 26 oktober samt den 4 november. Konkurrensverket namnger inte klagandena.

Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter har uppgett att den vände sig till myndigheten den 19 oktober. Organisationen krävde då att Konkurrensverket snabbt skulle besluta om interimistiska åtgärder innan villkoren trädde i kraft.

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Klagandena menar att Meta har en dominerande ställning på den svenska marknaden för att sprida nyheter via sociala medier. Enligt dem påtvingar villkoren medierna oskäliga affärsvillkor och gynnar Meta otillbörligt, eftersom bolaget skulle kunna använda kundernas information för att utveckla egna tjänster till deras nackdel. De bad också om ett interimistiskt åläggande, alltså ett tillfälligt stopp för villkoren.

Meta hördes aldrig under utredningen. Bolaget har via Facebook Sweden fått ta del av klagomålen men ”har inte hörts av”, framgår det av beslutet.