Meta har pausat sina omstridda nya villkor för företagsanvändare. Därmed lägger Konkurrensverket ned sin utredning om misstänkt missbruk av dominerande ställning. Myndigheten understryker samtidigt att den inte har prövat om villkoren är lagliga.
Meta backar – Konkurrensverket lägger ned utredning
Villkoren skulle ha börjat gälla den 20 november. Svenska medieföretag har protesterat mot att villkoren kan ge Meta rätt att hämta och använda journalistiskt material, bland annat i bolagets AI-tjänster.
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I ett beslut daterat den 10 november skriver Konkurrensverket att det inte längre finns något förfarande som myndigheten kan ingripa mot. Ärendet avslutas.
”Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär dock inte ett ställningstagande till om förfarandet är i överensstämmelse med konkurrensreglerna”, skriver myndigheten.
Fem klagomål på tre veckor
Utredningen startade sedan ett medieföretag klagat den 19 oktober. Fler medieföretag och publicister följde efter den 22, 23 och 26 oktober samt den 4 november. Konkurrensverket namnger inte klagandena.
Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter har uppgett att den vände sig till myndigheten den 19 oktober. Organisationen krävde då att Konkurrensverket snabbt skulle besluta om interimistiska åtgärder innan villkoren trädde i kraft.
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Klagandena menar att Meta har en dominerande ställning på den svenska marknaden för att sprida nyheter via sociala medier. Enligt dem påtvingar villkoren medierna oskäliga affärsvillkor och gynnar Meta otillbörligt, eftersom bolaget skulle kunna använda kundernas information för att utveckla egna tjänster till deras nackdel. De bad också om ett interimistiskt åläggande, alltså ett tillfälligt stopp för villkoren.
Meta hördes aldrig under utredningen. Bolaget har via Facebook Sweden fått ta del av klagomålen men ”har inte hörts av”, framgår det av beslutet.
Pausade i fredags
Villkoren gäller alla företag som använder Metas affärstjänster, men det är medierna som har drivit protesterna. Från början skulle villkoren gälla från den 30 oktober, men Meta sköt upp dem till den 20 november. I fredags pausade bolaget ändringarna helt.
”Vi pausar ändringarna medan vi fortsätter dialogen med berörda parter och tar oss tid att göra det här rätt. Under tiden gäller våra befintliga villkor”, säger en talesperson för Meta till Reuters.
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Enligt Reuters omfattar pausen fyra villkorspaket: de kommersiella villkoren, villkoren för produktkataloger, villkoren för självbetjänade annonser och villkoren för generativ AI i annonsmaterial.
Bollen hos Bryssel
Pausen är bara det ena skälet till att utredningen läggs ned. Konkurrensverket har också haft kontakt med EU-kommissionen, som enligt beslutet har fått liknande klagomål mot Metas villkor och nu handlägger dem.
Enligt EU:s regler för samarbete mellan konkurrensmyndigheter ska ett ärende skötas av den myndighet som är bäst lämpad. Kommissionen anses som regel bäst lämpad när ett förfarande påverkar konkurrensen i fler än tre medlemsstater. Konkurrensverket har dessutom varit i kontakt med en annan konkurrensmyndighet, som inte namnges i beslutet.
Motståndet mot villkoren har varit internationellt. I Norge stoppade Oslo tingsrätt tillfälligt villkoren den 28 oktober, efter en begäran från tio medieföretag, bland dem Schibsted, NRK och TV 2. I Storbritannien har konkurrensmyndigheten CMA inlett en utredning om huruvida villkoren är exploaterande, rapporterar Euronews.
Kan tas upp igen
Beslutet hindrar inte Konkurrensverket från att utreda frågan på nytt om omständigheterna ändras, till exempel om Meta återinför villkoren.
Beslutet går inte att överklaga. Ett företag som berörs kan dock på egen hand väcka så kallad särskild talan i Patent- och marknadsdomstolen.
Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert har tidigare varnat för att Metas starka ställning gör det svårt för medier att säga nej till villkoren utan att riskera trafik, läsare och prenumerationsintäkter.