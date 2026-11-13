Jensen Huang är inte längre vd för Nvidia, men han är fortfarande en storägare i företaget. Nu riktas blickarna mot hanteringen av innehavet.
Jensen Huang kan sälja aktier för miljarder – riskerar att sänka aktiekursen
Nvidias medgrundare Jensen Huang sitter på aktier i chiptillverkaren värda omkring 135 miljarder dollar.
Efter att ha lämnat vd-posten har frågan om han kommer att börja sälja sina innehav blivit allt mer aktuell.
Men både juridiska risker och risken för kraftiga kursrörelser kan sätta käppar i hjulen.
Inte sålt något i år
Sedan Nvidia börsnoterades 1999 har Huang sålt aktier för omkring tre miljarder dollar, enligt uppgifter från Capital IQ och bolagets myndighetsrapporter som Financial Times refererar till.
Han är dock bolagets största enskilda aktieägare, med cirka 812 miljoner aktier.
Under större delen av sin tid som vd höll sig försäljningarna på relativt blygsamma nivåer.
De ökade dock till 713 miljoner dollar 2024 och omkring 1 miljard dollar 2025, genom förutbestämda planer.
I år har han hittills inte sålt några aktier.
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Flera olika entiteter
Enligt analytiker kan en eventuell försäljning påverkas av den uppmärksamhet som riktats mot Huangs relation till en kinesisk chef hos en större Nvidia-kund.
Uppgifterna om att Huang ska ha haft flera utomäktenskapliga relationer har också väckt spekulationer om hans äktenskap och framtida ägarstruktur, vilket New York Times har skrivit om.
Enligt bolagets handlingar kontrolleras merparten av aktierna genom bolag och familjetruster som Huang och hans hustru Lori gemensamt har inflytande över.
Hans välgörenhetsstiftelse äger därutöver omkring 59 miljoner aktier, värda över 9 miljarder dollar.
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Kan pressa aktiekursen
Det finns även juridiska hinder för en försäljning. Enligt experter på bolagsstyrning kan Huang inte handla med aktierna så länge han sitter på kurspåverkande information som ännu inte offentliggjorts.
Nvidias kommande kvartalsrapport kan därför få betydelse för när han åter kan börja sälja.
En omfattande avyttring skulle dessutom behöva ske gradvis. Huangs innehav motsvarar omkring sex dagars total handelsvolym i Nvidia-aktien.
Om han skulle sälja stora mängder på kort tid riskerar det att pressa aktiekursen.
Till skillnad från vissa andra miljardärer inom tekniksektorn har Huang inte heller belånat sina aktier.
Ångrar försäljning
Nvidia förbjuder sina chefer att använda aktierna som säkerhet för lån.
Huang har tidigare beskrivit försäljningar av Nvidia-aktier som ett misstag.
Vid ett framträdande i Davos i januari sade han att hans största ånger var att han sålt för tidigt.
Bland annat sålde han aktier efter börsnoteringen för att köpa en Mercedes till sina föräldrar.
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