Jensen Huang kan sälja aktier för miljarder – riskerar att sänka aktiekursen

Nvidias medgrundare Jensen Huang sitter på aktier i chiptillverkaren värda omkring 135 miljarder dollar.

Efter att ha lämnat vd-posten har frågan om han kommer att börja sälja sina innehav blivit allt mer aktuell.

Men både juridiska risker och risken för kraftiga kursrörelser kan sätta käppar i hjulen.

Inte sålt något i år

Sedan Nvidia börsnoterades 1999 har Huang sålt aktier för omkring tre miljarder dollar, enligt uppgifter från Capital IQ och bolagets myndighetsrapporter som Financial Times refererar till.

Han är dock bolagets största enskilda aktieägare, med cirka 812 miljoner aktier.

Under större delen av sin tid som vd höll sig försäljningarna på relativt blygsamma nivåer.

De ökade dock till 713 miljoner dollar 2024 och omkring 1 miljard dollar 2025, genom förutbestämda planer.

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I år har han hittills inte sålt några aktier.

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