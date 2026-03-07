Oskyldiga bankkunder i kläm – norskt jättefynd trumfar Sverige

Förra veckan frågade vi våra läsare hur många som kände någon som blivit spärrad från banktjänster trots att man inte gjort något fel. Över hälften av respondenterna kände någon som drabbats.

Det kan röra sig om en ovanlig men helt laglig transaktion eller ett ovanligt köpmönster. Konsekvenserna kan bli allvarliga. Vi har pratat med läsare som blivit vräkta från sina hem för att man inte kan betala hyran, trots att man har gott om pengar på kontot.

Vår reporter Karin Andersen intervjuade en företagare som återger ett upprörande exempel på hur illa det kan bli. Vi fortsätter att bevaka ämnet.

Norskt jättefynd viktigt för europeiska magneter

Undertecknad snubblade över nyheten om att Norge har en enorm fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som får den största svenska motsvarigheten att blekna i jämförelse.

Norge har hittat viktiga metaller i stora volymer. (Kollage: Getty Images)

I början av 2030 kan produktionen komma igång och då skulle den norska gruvan fylla en liten men viktig funktion för EU:s försörjning av kritiska råvaror.

Fyndet bedöms vara omkring sju gånger större än svenska Per Geijer-projektet, där man tror sig ha omkring 2,2 miljoner ton sällsynta råvaror. Det norska fyndet omfattar redan uppskattade reserver på över 15.9 miljoner ton.

ANNONS

Metaller och råvaror fortsätter att vara en av 2020-talets viktigaste marknader och Realtid kommer att öka bevakningen för att säkerställa att de viktigaste nyheterna på området finns tillgängliga på en nyhetssida utan betalvägg.