Bankernas jakt på penningtvätt och bedrägerier slår hårt mot oskyldiga kunder. Sen en månad tillbaka har Realtid tittat närmare på fall där bankkunder stängs av från alla banktjänster.
Oskyldiga bankkunder i kläm – norskt jättefynd trumfar Sverige
Förra veckan frågade vi våra läsare hur många som kände någon som blivit spärrad från banktjänster trots att man inte gjort något fel. Över hälften av respondenterna kände någon som drabbats.
Det kan röra sig om en ovanlig men helt laglig transaktion eller ett ovanligt köpmönster. Konsekvenserna kan bli allvarliga. Vi har pratat med läsare som blivit vräkta från sina hem för att man inte kan betala hyran, trots att man har gott om pengar på kontot.
Vår reporter Karin Andersen intervjuade en företagare som återger ett upprörande exempel på hur illa det kan bli. Vi fortsätter att bevaka ämnet.
Norskt jättefynd viktigt för europeiska magneter
Undertecknad snubblade över nyheten om att Norge har en enorm fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som får den största svenska motsvarigheten att blekna i jämförelse.
I början av 2030 kan produktionen komma igång och då skulle den norska gruvan fylla en liten men viktig funktion för EU:s försörjning av kritiska råvaror.
Fyndet bedöms vara omkring sju gånger större än svenska Per Geijer-projektet, där man tror sig ha omkring 2,2 miljoner ton sällsynta råvaror. Det norska fyndet omfattar redan uppskattade reserver på över 15.9 miljoner ton.
Metaller och råvaror fortsätter att vara en av 2020-talets viktigaste marknader och Realtid kommer att öka bevakningen för att säkerställa att de viktigaste nyheterna på området finns tillgängliga på en nyhetssida utan betalvägg.
Livet efter 70
Viggo Cavling observerar i en artikel att livet efter 70 är missförstått av många. De människor som upplever mest välbefinnande efter 70 är ofta inte de mest produktiva. Det är de som slutat kräva att varje dag ska motivera sin egen existens.
”När arbetslivet tar slut går många först in i ett slags abstinens. Man fyller kalendern igen. Styrelseuppdrag, volontärarbete, nya projekt. Allt för att undvika den obehagliga känslan av tomrum.
Men för många händer något efter ett tag. Man inser att tomrummet inte är ett problem, skriver Goediting.
Det är frihet.”
Trump och Buffett i Realtid
Nyhetsflödet har som vanligt dominerats av USA på sistone, framför allt genom attacken på Iran som bland annat har fått marknaden att tappa fotfästet.
Men två andra amerikanska nyheter som väckt stort intresse är dels Johan Collianders nyhet om att Vita Huset svängt rekordsnabbt i den rättsliga dragkampen mellan Vita huset och den amerikanska advokatkåren.
Johannes Stenlunds artikel om Warren Buffetts kanske sämsta investering genom tiderna har också lockat brett. En försäljning som kostade honom miljarder.
”Särskilt mitt beslut att sälja McDonald’s var ett mycket stort misstag. Sammantaget hade det varit bättre förra året om jag regelbundet hade smugit iväg på bio när marknaden var öppen”, skrev Buffett efter ett tufft år.
Vi på redaktionen tackar för att du läser Realtid och vi blickar redan mot en ny vecka av nyhetsbevakning fri från betalväggar som täcker allt från svenska banker till globala handelsflöden.