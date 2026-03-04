I dag kommer en så gott som alla sällsynta jordartsmetaller från Kina. I decennier har den asiatiska jätten byggt ett globalt monopol både inom gruvor och bearbetning av metallerna.

Världen har plötsligt vaknat upp och sett vilken sårbarhet detta medför. I gruvländer som Sverige och Norge innebär det en möjlighet. Vi har flera av metallerna som världen efterfrågan men bryter inte dessa i dag.

Nu redovisar Norge ett nytt fynd av gigantiska proportioner som på fullt allvar kan rita om kartan gällande europeiskt beroende av flera sällsynta jordartsmetaller.

Sju gånger större än Sveriges största

Norge är inte ensamma om att leta efter heta metaller. Sverige har, bland annat i projektet Per Geijer, med uppskattningsvis 2,2 miljoner ton av sällsynta jordartsmetaller. Det var fram till nyligen det största fyndet i Europa.

Men nu springer grannarna om oss. Det norska fyndet omfattar redan uppskattade reserver på över 15.9 miljoner ton.

”Genom att nästan fördubbla sin kända storlek har Rare Earths Norway gått från att vara en lovande upptäckt till en strategisk tillgång i världsklass”, säger Bernd Schaefer, vd för EIT RawMaterials, ett EU-finansierat organ för kritiska mineraler enligt Reuters.

Norge och Sverige kritiska leverantörer av råvaror

Med olja, skog och metaller har både Norge och Sverige intagit en avgörandet roll i den europeiska försörjningen av viktiga råvaror. Men det norska metallfyndet möjliggör bara en bråkdel inomeuropeisk produktion.

Bolaget bakom fyndet förväntar sig att inleda produktionen i slutet av 2031, för att under 2032 nå en volym på 800 ton NdPr. Det skulle täcka cirka 5 procent av EU:s efterfrågan på mineralerna, säger vd Alf Reistad till Reuters.

Alf Reistad uppger att projektet fortfarande befinner sig i tillståndsfasen och att vissa ”riskreducerande åtgärder” krävs för att kunna konkurrera med lågprisproduktionen från Kina.

Idag står Kina för cirka 90 procent av den globala förädlingen av sällsynta jordartsmetaller.