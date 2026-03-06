Oljepriset flyger iväg – högsta priset på tre år

Drygt 92 dollar för ett fat olja. Så högt har inte priset varit sedan hösten 2023. Det höga priset på olja (och gas) kommer att sätta en enorm press på världsekonomin om det inte stabiliseras snart.

Oljepriset i dag passerade i dag den högsta nivån sedan september 2023. Det är den brantaste prisökningen sedan Ukrainakrigets början. (Bild: Tradingeconomics den 6:e mars)

Qatar varnar för 150 dollar

När Kuwait idag meddelar att man pausar produktionen av olja sätter nya rallyn i oljepriset igång. Iran har också varnat för nya vågor av attacker mot gulfstaterna och Hormuzsundet är fortfarande stängt genom hot från Iran.

Bränslepriserna har redan reagerat kraftigt och kommer att fortsätta göra det. Dels på grund av det skenande oljepriset men också på grund av att kronan har försvagats mot dollarn.

I USA har man i dag det högsta bränslepriset hittills under Donald Trumps tid vid makten, rapporterar Yahoo Finance. Få amerikaner stöttar kriget mot Iran och höga priser vid pumparna och en rasande aktiemarknad kommer knappast att hjälpa.

Det behöver inte stanna runt 90 dollar heller. Qatar varnar för att fortsatt eskalering och pågående störningar kommer att pressa priset ytterligare, kanske så högt som 150 dollar redan nästa vecka, skriver The economic times.

Oljepriset pressar USA

Samtidigt som marknaderna pressas hårt kräver Donald Trump att Iran kapitulerar. Något som är i princip otänkbart när landet är på väg att utse en ny ayatolla och än så länge har kontroll på marken.

Men det rusande oljepriset, en dyrare dollar och en börs som backar över en procent i år är raka motsatsen till det Vita huset har sagt att man ska leverera.

Det ser Iran, som sannolikt ser en öppning till förhandlingar med USA och Israel, snarare än en för regimen förnedrande kapitulation.