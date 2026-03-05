Efter 70 händer något märkligt: livet slutar vara ett projekt

Men psykologisk forskning pekar åt ett annat håll. De människor som upplever mest välbefinnande efter 70 är ofta inte de mest produktiva. Det är de som slutat kräva att varje dag ska motivera sin egen existens.

Kort sagt: de har slutat leva som om livet vore ett prestationssamtal.

Mindre oro, mindre ilska

Forskare vid Association for Psychological Science har visat att äldre människor i genomsnitt känner mindre ilska och mindre oro i vardagen än yngre. Det gäller även i stressade situationer.

Det låter nästan provocerande enkelt. Efter ett helt arbetsliv där många levt med kalendern som överdomare visar det sig att välbefinnandet inte kommer ur fler möten, fler projekt eller fler prestationer.

Det kommer ur motsatsen.

När arbetslivet tar slut går många först in i ett slags abstinens. Man fyller kalendern igen. Styrelseuppdrag, volontärarbete, nya projekt. Allt för att undvika den obehagliga känslan av tomrum.

Men för många händer något efter ett tag. Man inser att tomrummet inte är ett problem, skriver Goediting.

Det är frihet.