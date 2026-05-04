Saudiarabien, Ryssland och fem andra OPEC+-länder beslutade på söndagen att höja sin gemensamma oljeproduktionskvot för juni, utan att med ett ord nämna att Förenade arabemiraten lämnat kartellen.
OPEC ökar takten – tiger om UAE:s utträde
De sju länderna, som även inkluderar Algeriet, Irak, Kazakstan, Kuwait och Oman, ökar produktionen med 188 000 fat per dag, enligt ett uttalande från OPEC+.
Beslutet presenteras som ett uttryck för gruppens ”kollektiva åtagande att stödja stabiliteten på oljemarknaden”, skriver Moscow Times.
Ökningen är i linje med vad analytiker förväntat sig och liknar de höjningar på cirka 206 000 fat per dag som OPEC+ aviserade i mars och april, nu minus den andel som tidigare tilldelades UAE.
Plötslig exit
UAE meddelade den 28 april att landet lämnar både Opec och Opec+ med verkan från den 1 maj.
Utträdet sker mot bakgrund av den eskalerande konflikten med Iran, som har blockerat Hormuzsundet, den vattenväg genom vilken normalt en femtedel av världens råolja transporteras. Blockaden har kraftigt begränsat UAE:s exportmöjligheter.
UAE var Opecs tredje största producent, efter Saudiarabien och Irak, och har varit medlem sedan 1967.
Lär inte påverka produktionen
Att höja kvoterna på pappret lär dock få begränsad effekt på den faktiska produktionen, som redan understiger tillåtna nivåer.
De outnyttjade reserverna finns till stor del i Gulfregionen, vars exportkapacitet är låst av just Irans blockad.
Jorge Leon, analytiker på Rystad Energy, säger till AFP att OPEC+ försöker sända ett ”tvådelat budskap”: att UAE:s utträde inte rubbar kartellens funktionssätt, och att gruppen fortfarande har kontroll över de globala oljeprisets riktning.
”Det här handlar mindre om att faktiskt tillföra fat och mer om att signalera att OPEC+ fortfarande bestämmer spelreglerna”, säger Leon till AFP.