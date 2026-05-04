OPEC ökar takten – tiger om UAE:s utträde

De sju länderna, som även inkluderar Algeriet, Irak, Kazakstan, Kuwait och Oman, ökar produktionen med 188 000 fat per dag, enligt ett uttalande från OPEC+.

Beslutet presenteras som ett uttryck för gruppens ”kollektiva åtagande att stödja stabiliteten på oljemarknaden”, skriver Moscow Times.

Ökningen är i linje med vad analytiker förväntat sig och liknar de höjningar på cirka 206 000 fat per dag som OPEC+ aviserade i mars och april, nu minus den andel som tidigare tilldelades UAE.

Plötslig exit

UAE meddelade den 28 april att landet lämnar både Opec och Opec+ med verkan från den 1 maj.

Utträdet sker mot bakgrund av den eskalerande konflikten med Iran, som har blockerat Hormuzsundet, den vattenväg genom vilken normalt en femtedel av världens råolja transporteras. Blockaden har kraftigt begränsat UAE:s exportmöjligheter.

UAE var Opecs tredje största producent, efter Saudiarabien och Irak, och har varit medlem sedan 1967.