De tillhörde några av världens absolut mäktigaste investerare. Men när kriget rasar vidare i Mellanöstern kan Gulf-länderna få problem.
Gulf-länderna ägde världen – nu tvingas de prioritera
Kriget i Mellanöstern sätter växande press på de statliga investeringsfonderna i Gulfregionen, som tillsammans förvaltar tillgångar värda över 5 000 miljarder dollar.
Fonderna är några av världens största och har under senare år varit centrala globala investerare.
Nu tvingas de dock omprioritera i takt med ökade säkerhetsrisker och ekonomiska störningar.
Vill röra sig bort från olja
Sedan 2021 har Gulfstaterna investerat över 430 miljarder dollar internationellt, ofta i teknik, infrastruktur och alternativa tillgångar.
Strategin har varit att minska beroendet av fossila bränslen och bygga långsiktig ekonomisk motståndskraft. Den pågående konflikten förändrar dock förutsättningarna.
Attacker kopplade till Iran har redan orsakat omfattande skador på energi-infrastruktur i regionen, vilket kräver betydande investeringar för att bygga upp det hela igen, skriver The Economist.
Måste rusta upp
Samtidigt ökar behovet av försvarsutgifter, bland annat för att ersätta förbrukad militär utrustning. Detta sammanfaller med avmattning i ekonomisk aktivitet, särskilt inom energiexport och handel.
Historiskt har statliga fonder använts för att stabilisera ekonomin i kriser. Under pandemin gjorde exempelvis Abu Dhabi Investment Authority och Kuwait Investment Authority stora uttag för att stötta sina ekonomier.
Liknande kapitalbehov väntas nu, men situationen är mer komplex eftersom en större andel av tillgångarna är bundna i svårsålda investeringar som fastigheter, infrastruktur och privata krediter.
Mer försiktigt från utländska investerare
Samtidigt är många investeringar politiskt strategiska, exempelvis inom livsmedelsförsörjning och råvaror, vilket gör dem svåra att avveckla.
Fondernas exponering mot inhemska prestigeprojekt ökar också risken. I Saudiarabien har flera stora satsningar bromsats eller omprövats, vilket Realtid har skrivit om tidigare.
För Public Investment Fund innebär utvecklingen särskilda utmaningar. Fonden har varit en drivande kraft bakom landets ekonomiska omställning, men möter nu minskat internationellt intresse i takt med att osäkerheten ökar.
Utländska investerare och entreprenörer uppges bli mer försiktiga.
Tydliga effekter i Dubai
Även inom Förenade arabemiraten märks effekterna, med fallande intäkter i turism, fastigheter och industri.
Minskade kassaflöden riskerar att påverka avkastningen till fonderna och därmed deras investeringskapacitet.
Trots detta väntas ingen snabb utförsäljning av tillgångar. I stället kan fonderna komma att prioritera stabila investeringar med löpande avkastning framför mer riskfyllda framtidssatsningar, menar experter.
