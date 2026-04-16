Gulf-länderna ägde världen – nu tvingas de prioritera

Kriget i Mellanöstern sätter växande press på de statliga investeringsfonderna i Gulfregionen, som tillsammans förvaltar tillgångar värda över 5 000 miljarder dollar.

Fonderna är några av världens största och har under senare år varit centrala globala investerare.

Nu tvingas de dock omprioritera i takt med ökade säkerhetsrisker och ekonomiska störningar.

Vill röra sig bort från olja

Sedan 2021 har Gulfstaterna investerat över 430 miljarder dollar internationellt, ofta i teknik, infrastruktur och alternativa tillgångar.

Strategin har varit att minska beroendet av fossila bränslen och bygga långsiktig ekonomisk motståndskraft. Den pågående konflikten förändrar dock förutsättningarna.

Attacker kopplade till Iran har redan orsakat omfattande skador på energi-infrastruktur i regionen, vilket kräver betydande investeringar för att bygga upp det hela igen, skriver The Economist.