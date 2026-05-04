Kristersson: "Lågkonjunktur, handelskrig och hög inflation"

Oppositionen kritiserar regeringen för den höga arbetslösheten i SVT:s partiledardebatt.

”Ni skickar en fullsatt buss rakt ut i arbetslöshet varje dag”, säger S-ledaren Magdalena Andersson.

När ekonomin debatteras i söndagens partiledardebatt i SVT kritiseras regeringen för att arbetslösheten är hög.

Kristersson avfärdar kritiken

Statsministern, M-ledaren Ulf Kristersson, säger att arbetslösheten oftast ökar i en lågkonjunktur men hävdar att den nu sjunkit nio månader i rad.

”Vi har i åtta budgetar visat att vi har ordning och reda i ekonomin och gör precis det som Sverige behöver”, säger han.

Han pekar också på oron i omvärlden.

”Det som händer i vår omvärld ställer inte allt på ända, men det skapar osäkerhet både för hushåll och för landet Sverige.”

S-ledaren Magdalena Andersson tycker att Ulf Kristersson ”är glad och smilar på”.

”Men det är inte den attityd som Sverige behöver nu”, säger hon.

För att stimulera ekonomin vill S hellre se satsningar på ”vanliga hushåll”.

Nooshi Dadgostar, partiledare för V, säger att arbetslösheten har skjutit i höjden i Sverige samtidigt som den minskat i andra EU-länder.