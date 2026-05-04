När ekonomin debatteras i söndagens partiledardebatt i SVT kritiseras regeringen för att arbetslösheten är hög.
Kristersson: "Lågkonjunktur, handelskrig och hög inflation"
Oppositionen kritiserar regeringen för den höga arbetslösheten i SVT:s partiledardebatt.
”Ni skickar en fullsatt buss rakt ut i arbetslöshet varje dag”, säger S-ledaren Magdalena Andersson.
När ekonomin debatteras i söndagens partiledardebatt i SVT kritiseras regeringen för att arbetslösheten är hög.
Kristersson avfärdar kritiken
Statsministern, M-ledaren Ulf Kristersson, säger att arbetslösheten oftast ökar i en lågkonjunktur men hävdar att den nu sjunkit nio månader i rad.
”Vi har i åtta budgetar visat att vi har ordning och reda i ekonomin och gör precis det som Sverige behöver”, säger han.
Han pekar också på oron i omvärlden.
”Det som händer i vår omvärld ställer inte allt på ända, men det skapar osäkerhet både för hushåll och för landet Sverige.”
S-ledaren Magdalena Andersson tycker att Ulf Kristersson ”är glad och smilar på”.
”Men det är inte den attityd som Sverige behöver nu”, säger hon.
För att stimulera ekonomin vill S hellre se satsningar på ”vanliga hushåll”.
Nooshi Dadgostar, partiledare för V, säger att arbetslösheten har skjutit i höjden i Sverige samtidigt som den minskat i andra EU-länder.
”Nummer ett är att vi måste fylla på människors plånböcker”, säger hon.
C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger att regeringen ”åtta av åtta gånger” har underskattat arbetslöshetens utveckling.
Alla känner plötsligt någon som är arbetslös, säger hon.
Ulf Kristersson tror att en del av arbetslösheten bland akademiker ”kommer att lösa sig själv” när ekonomin vänder.
”Men lågkonjunktur, handelskrig och hög inflation har inte gjort det lättare för företag att anställa”, säger han.