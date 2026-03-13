Bitcoin trotsar krigsoron – börjar klättra igen

Kryptovalutan handlades kring 72 200 dollar under den tidiga New York-handeln.

Uppgången sker trots bred oro på finansmarknaderna, där Mellanösternkonflikten stört handelsflöden och väckt inflationsfarhågor.

”Bitcoin har visat anmärkningsvärd motståndskraft och studsat tillbaka över 70 000 dollar efter att kort ha fallit under 63 000 under den initiala riskaversionen kopplad till Irankriget”, säger Cici Lu McCalman, grundare av Venn Link Partners, till Bloomberg.

Hon beskriver dock prisrörelsen som stabilisering snarare än en återgång till riskaptit.

Konflikten visar heller inga tecken på att avta. Uttalanden från president Donald Trump och Irans nya ledare Mojtaba Khamenei pekar på fortsatt eskalering. Och Iran har signalerat att man avser hålla Hormuzsundet i praktiken stängt, vilket sätter energimarknaderna i högt alarmberedskap.

Institutionellt kapital strömmar tillbaka

Trots oron har pengar börjat återvända till bitcoin efter månader av försäljningar som pressade priset till ungefär hälften av rekordnoteringen över 126 000 dollar från oktober.

Amerikanska spot-ETF:er för bitcoin är på väg mot en tredje vecka i rad med nettoinflöden, den längsta sviten sedan juli, och har hittills i veckan attraherat 583 miljoner dollar, enligt Bloombergs sammanställning.

Damien Loh, investeringschef på Ericsenz Capital, bedömer att motståndet på uppsidan kan ligga kring 75 000 dollar om inte riskaptiten återvänder, något som kan kräva ett slut på konflikten med Iran.