Officiellt: Elon Musk är världens första dollarbiljonär

Elon Musk har blivit den första personen i historien att passera gränsen på en biljon dollar i förmögenhet.

Det kom efter att rymdbolaget SpaceX gjort entré på Nasdaqbörsen under fredagen.

Aktien öppnade på 150 dollar under fredagens handel, och det gav SpaceX ett marknadsvärde på omkring 1,8 biljoner dollar.

Rikast med stor marginal

Kort efter börsdebuten steg aktien ytterligare och värderingen passerade två biljoner dollar.

Musks ägarandel i SpaceX värderas därmed till över 760 miljarder dollar.

Tillsammans med hans innehav i elbilstillverkaren Tesla, värt omkring 280 miljarder dollar, uppgår hans samlade förmögenhet till drygt 1,05 biljoner dollar, skriver CNBC.

Börsnoteringen innebär att Musk inte bara blir världens rikaste person med stor marginal.

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