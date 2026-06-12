Det har snackats om börsintroduktionen av SpaceX länge. Nu är den avklarad, och det har fått Elon Musk att passera en riktig milstolpe.
Officiellt: Elon Musk är världens första dollarbiljonär
Elon Musk har blivit den första personen i historien att passera gränsen på en biljon dollar i förmögenhet.
Det kom efter att rymdbolaget SpaceX gjort entré på Nasdaqbörsen under fredagen.
Aktien öppnade på 150 dollar under fredagens handel, och det gav SpaceX ett marknadsvärde på omkring 1,8 biljoner dollar.
Rikast med stor marginal
Kort efter börsdebuten steg aktien ytterligare och värderingen passerade två biljoner dollar.
Musks ägarandel i SpaceX värderas därmed till över 760 miljarder dollar.
Tillsammans med hans innehav i elbilstillverkaren Tesla, värt omkring 280 miljarder dollar, uppgår hans samlade förmögenhet till drygt 1,05 biljoner dollar, skriver CNBC.
Börsnoteringen innebär att Musk inte bara blir världens rikaste person med stor marginal.
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Har setts fram emot länge
Hans förmögenhet överstiger även den samlade förmögenheten hos flera av världens övriga miljardärer och är större än bruttonationalprodukten i många länder.
SpaceX har under de senaste åren vuxit till ett av världens mest värdefulla teknikföretag.
Bolaget dominerar marknaden för kommersiella rymduppskjutningar och har samtidigt byggt upp den snabbt växande satellittjänsten Starlink.
Investerare har länge väntat på en börsnotering, som nu blivit en av de största i modern tid.
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Anställda blev miljonärer
Noteringen skapade samtidigt en ny generation förmögna personer inom bolaget.
Tusentals anställda med aktieinnehav blev miljonärer över en natt och flera chefer och tidiga investerare fick miljardförmögenheter när handeln inleddes.
Musks nya status väntas också ge ny kraft åt debatten om växande förmögenhetsklyftor och den ekonomiska makt som samlats hos ett fåtal teknikentreprenörer.
Under de senaste två decennierna har grundare av snabbväxande teknikbolag blivit allt rikare, men ingen har tidigare varit i närheten av en förmögenhet på över en biljon dollar.
Trots den historiska milstolpen fortsätter en stor del av Musks förmögenhet att vara knuten till börsvärdet på SpaceX och Tesla, vilket innebär att värdet kan förändras snabbt i takt med aktiekursernas utveckling.
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