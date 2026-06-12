Världens rikaste flyttar mer än någonsin – hit vill de

Dubai ett helt alternativ

Marknaden uppskattas ha omsatt omkring 40 miljarder dollar förra året, dubbelt så mycket som 2019.

Under flera år har Dubai varit en av de mest attraktiva destinationerna för rika migranter tack vare låga skatter, affärsvänliga regler och relativ politisk stabilitet.

Staden har lockat kapitalstarka personer från bland annat Indien, Pakistan, Nigeria, Syrien och Libanon.

På senare tid har dock intresset ökat även bland välbeställda personer i Europa och Nordamerika. I Storbritannien började efterfrågan på alternativa uppehållstillstånd stiga efter pandemin.

I flera europeiska länder har debatten om förmögenhetsskatter bidragit till att fler undersöker möjligheterna att flytta utomlands.

Strid ström från USA

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Särskilt anmärkningsvärd är utvecklingen i USA. Rådgivare inom branschen beskriver amerikanska klienter som den snabbast växande kundgruppen.

Många uppges söka en alternativ hemvist i Europa för att minska sin exponering mot politiska förändringar i hemlandet eller för att få större flexibilitet vid resor och investeringar.

Samtidigt fortsätter USA att locka rika utlänningar genom investeringsprogram som erbjuder uppehållstillstånd i utbyte mot omfattande investeringar i amerikansk ekonomi.

Flera länder försöker nu ta del av den växande marknaden. Bland annat har St Vincent och Grenadinerna lanserat ett nytt program för medborgarskap genom investeringar. Även länder som Uzbekistan, Maldiverna och Nauru utvecklar liknande initiativ.

Utvecklingen möter dock motstånd. Spanien har avskaffat sitt så kallade gyllene visum och EU-domstolen har slagit fast att Maltas tidigare modell för medborgarskap genom investeringar strider mot unionsrätten.

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