15 feb. 2026

USA drunknar i skulden: 2 000 miljarder dollar i ränta – varje år

Skulden sänker USA
Skulden fortsätter att skena. Kostnaden för räntan är redan över 1 000 dollar per år och den ökar snabbt. (Kollage: Realtid / Getty Images / Photo Images)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 15 feb. 2026Publicerad: 15 feb. 2026

Den federala skulden uppgår nu till omkring 38 600 miljarder dollar, enligt finansdepartementets siffror. Samtidigt varnar den oberoende budgetmyndigheten Congressional Budget Office, CBO, för att utvecklingen inte är hållbar.

Den gigantiska statliga skulden i USA växer. Och med skulden skenar också landets räntebetalningar.

Redan i dag har staten betalat 427 miljarder dollar i ränta under innevarande budgetår. Det motsvarar snart ett svenskt BNP (ca 610 miljarder dollar), alltså värdet på alla varor och tjänster som produceras i Sverige på ett år.

Inom tio år väntas räntekostnaderna mer än fördubblas. Sittande regering har lovat sparkrav, men har hittills ökat underskottet.

Läs mer:
Vädjar till EU – agera nu eller förlora industrin för alltid

År 2036 beräknas USA behöva betala omkring 2 100 miljarder dollar om året enbart i räntor. Det motsvarar ungefär 5 procent av BNP och är nästan dubbelt så mycket som landets försvarsbudget.

Enligt CBO stiger budgetunderskottet från 1 800 miljarder dollar 2026, motsvarande 5,8 procent av BNP, till 3 100 miljarder dollar 2036, skriver Fortune.

Committee for a Responsible Federal Budget konstaterar att räntor på över 1 000 miljarder dollar per år nu är “det nya normala”, enligt en annan artikel av Fortune.

Skulden kan snart trumfa slå tillväxten

Samtidigt väntas den genomsnittliga räntan på statsskulden stiga till nära 4 procent mot slutet av perioden. Om räntan överstiger tillväxten uppstår ett farligt läge där skulden växer snabbare än ekonomin.

CBO-chefen Phillip Swagel varnar uttryckligen för att den finanspolitiska banan inte är hållbar. Skuldkvoten passerar rekordnivån från 1946 redan 2030 och fortsätter därefter uppåt.

Tullar, skatter och demografi

President Donald Trumps förlängning av tidigare skattesänkningar väntas öka underskotten med 4 700 miljarder dollar till 2035. Högre tullar beräknas ge 3 000 miljarder dollar i intäkter, men flera beslut prövas rättsligt och intäkterna har redan justerats ned.

Samtidigt driver en åldrande befolkning upp kostnaderna för Social Security och Medicare till över 7 000 miljarder dollar 2036. Lägre invandring minskar dessutom skattebasen.

Planen i Vita huset verkar vara att skrälla med en historiskt hög AI-driven tillväxt och orealistiskt höga intäkter från tullar som ska överträffa underskottet.

En tänkbar väg framåt

Hur skulle då en mer hållbar amerikansk budget kunna se ut? Den ansedda amerikanska ekonomen Paul Krugman har i en uppmärksammad artikel skissat på vad han kallar en anständig budget, utan drastiska nedskärningar som slår mot medelklassen.

Ett första steg, enligt Krugman, är att täppa till det så kallade skattegapet. Skillnaden mellan vad som borde betalas in och vad som faktiskt når statskassan uppskattas till omkring 600 miljarder dollar per år. Stärkta resurser till skattemyndigheten skulle kunna ge betydande intäkter utan nya skatter.

Han pekar också på omfattande överbetalningar inom Medicare Advantage-programmet, där privata försäkringsbolag enligt beräkningar kan överkompenseras med upp till 2 000 miljarder dollar över ett decennium.

Därtill föreslås skärpta regler mot bolags skatteplanering samt ett avskaffande av de girigaste skattesänkningarna. Sammantaget skulle sådana åtgärder, enligt Krugman, kunna förbättra budgetsaldot avsevärt utan att lägga bördan på breda löntagargrupper.

StatsskuldUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

