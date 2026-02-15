USA drunknar i skulden: 2 000 miljarder dollar i ränta – varje år

Den gigantiska statliga skulden i USA växer. Och med skulden skenar också landets räntebetalningar.

Redan i dag har staten betalat 427 miljarder dollar i ränta under innevarande budgetår. Det motsvarar snart ett svenskt BNP (ca 610 miljarder dollar), alltså värdet på alla varor och tjänster som produceras i Sverige på ett år.

Inom tio år väntas räntekostnaderna mer än fördubblas. Sittande regering har lovat sparkrav, men har hittills ökat underskottet.

År 2036 beräknas USA behöva betala omkring 2 100 miljarder dollar om året enbart i räntor. Det motsvarar ungefär 5 procent av BNP och är nästan dubbelt så mycket som landets försvarsbudget.

Enligt CBO stiger budgetunderskottet från 1 800 miljarder dollar 2026, motsvarande 5,8 procent av BNP, till 3 100 miljarder dollar 2036, skriver Fortune.

Committee for a Responsible Federal Budget konstaterar att räntor på över 1 000 miljarder dollar per år nu är “det nya normala”, enligt en annan artikel av Fortune.

Skulden kan snart trumfa slå tillväxten

Samtidigt väntas den genomsnittliga räntan på statsskulden stiga till nära 4 procent mot slutet av perioden. Om räntan överstiger tillväxten uppstår ett farligt läge där skulden växer snabbare än ekonomin.

CBO-chefen Phillip Swagel varnar uttryckligen för att den finanspolitiska banan inte är hållbar. Skuldkvoten passerar rekordnivån från 1946 redan 2030 och fortsätter därefter uppåt.