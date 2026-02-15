Den federala skulden uppgår nu till omkring 38 600 miljarder dollar, enligt finansdepartementets siffror. Samtidigt varnar den oberoende budgetmyndigheten Congressional Budget Office, CBO, för att utvecklingen inte är hållbar.
USA drunknar i skulden: 2 000 miljarder dollar i ränta – varje år
Mest läst i kategorin
Kinas oljelager växer i rekordtakt – så påverkas bensinpriset
Peking fortsätter fylla sina lager i rasande takt och har blivit en avgörande faktor för att hålla oljepriserna uppe. Kinas strategi att bunkra olja i stor skala har nu fått konkreta effekter på den globala oljemarknaden. Som Realtid tidigare rapporterat fyller världens största oljeimportör sina lager med i genomsnitt en miljon fat råolja per dag. …
Historisk kapitalflykt: Hit flyttar världens rikaste
Geopolitisk oro och snabba policyförändringar driver den största privata förmögenhetsmigrationen i historien. Förenade Arabemiraten och Italien är stora vinnare, medan Storbritannien blöder miljardärer. Världens rikaste familjer flyttar över gränserna i en takt som saknar motstycke. Missa inte: Sveriges enorma förmögenheter – ”Farligt och ohållbart”. Dagens PS Enligt den schweiziska storbanken UBS befinner vi oss mitt i …
Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina
Den amerikanska underrättelsetjänsten lanserar nya propagandafilmer riktade mot missnöjda kinesiska militärer. Samtidigt som Xi Jinping rensar ut de sista erfarna generalerna ur landets högsta militärledning. CIA publicerade i torsdags en ny mandarinspråkig video med titeln ”Save the Future” på Youtube, X, Facebook och Instagram. Tidpunkten beskrivs av analytiker som allt annat än slumpmässig: videon lanserades …
Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras
Ghana, världens näst största kakaoexportör, sänker det pris som betalas till landets kakaoodlare efter att de globala priserna rasat under det senaste året. Beslutet är en del av ett omfattande reformpaket som syftar till att återställa konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det nya priset fastställs till 41 392 cedi per ton, motsvarande cirka 3 580 …
Ryssland balanserar på en ekonomisk knivsegg
Trots kriget, sanktionerna och den internationella isoleringen fortsätter den ryska ekonomin att överraska omvärlden. Realtid har tidigare beskrivit landets ekonomi som ”en kackerlacka” som vägrar dö. Inflationen som Kremls nya ideologi Men en ny analys visar att priset för stabiliteten är betydligt högre än vad Kreml vill medge. Enligt en genomgång från The Moscow Times …
Den gigantiska statliga skulden i USA växer. Och med skulden skenar också landets räntebetalningar.
Redan i dag har staten betalat 427 miljarder dollar i ränta under innevarande budgetår. Det motsvarar snart ett svenskt BNP (ca 610 miljarder dollar), alltså värdet på alla varor och tjänster som produceras i Sverige på ett år.
Inom tio år väntas räntekostnaderna mer än fördubblas. Sittande regering har lovat sparkrav, men har hittills ökat underskottet.
Läs mer:
Vädjar till EU – agera nu eller förlora industrin för alltid
År 2036 beräknas USA behöva betala omkring 2 100 miljarder dollar om året enbart i räntor. Det motsvarar ungefär 5 procent av BNP och är nästan dubbelt så mycket som landets försvarsbudget.
Enligt CBO stiger budgetunderskottet från 1 800 miljarder dollar 2026, motsvarande 5,8 procent av BNP, till 3 100 miljarder dollar 2036, skriver Fortune.
Committee for a Responsible Federal Budget konstaterar att räntor på över 1 000 miljarder dollar per år nu är “det nya normala”, enligt en annan artikel av Fortune.
Skulden kan snart trumfa slå tillväxten
Samtidigt väntas den genomsnittliga räntan på statsskulden stiga till nära 4 procent mot slutet av perioden. Om räntan överstiger tillväxten uppstår ett farligt läge där skulden växer snabbare än ekonomin.
CBO-chefen Phillip Swagel varnar uttryckligen för att den finanspolitiska banan inte är hållbar. Skuldkvoten passerar rekordnivån från 1946 redan 2030 och fortsätter därefter uppåt.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Tullar, skatter och demografi
President Donald Trumps förlängning av tidigare skattesänkningar väntas öka underskotten med 4 700 miljarder dollar till 2035. Högre tullar beräknas ge 3 000 miljarder dollar i intäkter, men flera beslut prövas rättsligt och intäkterna har redan justerats ned.
Samtidigt driver en åldrande befolkning upp kostnaderna för Social Security och Medicare till över 7 000 miljarder dollar 2036. Lägre invandring minskar dessutom skattebasen.
Planen i Vita huset verkar vara att skrälla med en historiskt hög AI-driven tillväxt och orealistiskt höga intäkter från tullar som ska överträffa underskottet.
En tänkbar väg framåt
Hur skulle då en mer hållbar amerikansk budget kunna se ut? Den ansedda amerikanska ekonomen Paul Krugman har i en uppmärksammad artikel skissat på vad han kallar en anständig budget, utan drastiska nedskärningar som slår mot medelklassen.
Ett första steg, enligt Krugman, är att täppa till det så kallade skattegapet. Skillnaden mellan vad som borde betalas in och vad som faktiskt når statskassan uppskattas till omkring 600 miljarder dollar per år. Stärkta resurser till skattemyndigheten skulle kunna ge betydande intäkter utan nya skatter.
Han pekar också på omfattande överbetalningar inom Medicare Advantage-programmet, där privata försäkringsbolag enligt beräkningar kan överkompenseras med upp till 2 000 miljarder dollar över ett decennium.
Därtill föreslås skärpta regler mot bolags skatteplanering samt ett avskaffande av de girigaste skattesänkningarna. Sammantaget skulle sådana åtgärder, enligt Krugman, kunna förbättra budgetsaldot avsevärt utan att lägga bördan på breda löntagargrupper.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.