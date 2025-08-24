Möjlig Gripen-affär, elbilsfiasko och landet som vill lämna EU

Elbilsägarnas frustration – “blir inlåst i sin egen bil”

En annan snackis var den färska undersökningen om elbilar, där ägare pekar på mjukvaruproblem och laddstrul. MG, Opel och Peugeot utmärker sig negativt.

”En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid.

Hon beskriver frustrationen när bilarnas skärmsystem kräver 17 knapptryck för enkla funktioner och hur förare blivit inlåsta i bilarna vid uppdateringar.

”Folk har blivit inlåsta i sina bilar för att systemet plötsligt stänger ned och låser allt under en uppdatering. Då sitter man fast i fem minuter, oförmögen att göra något”.

Samtidigt hyllas Polestar, BMW och Porsche för stabil mjukvara och smidiga laddlösningar. För investerare är slutsatsen tydlig. Bolag som misslyckas digitalt riskerar både kunder och lönsamhet.

Jättenota för kyrkflytt. LKAB:s vd talar ut

Kirunas kyrka har nu flyttats fem kilometer, ett logistiskt jätteprojekt som lockat 10 000 besökare. För första gången bekräftar LKAB:s vd Jan Moström vad notan landade på.

”Det har kostat över en halv miljard, så det är mycket pengar”, sade han till SVT under den direktsända kyrkmarschen.

Trots prislappen ser Moström ingen annan lösning: ”Ska gruvan fortsätta vara kvar måste vi flytta Kiruna centrum. Kiruna centrum utan kyrkan, jag kan inte se det, så det finns inga alternativ”.

LKAB gjorde 2024 en vinst på 8,7 miljarder, vilket gör att kostnaden anses hanterbar. Men projektet illustrerar mellan Sveriges industriella behov och kulturarvets bevarande.

Rysslands skuggekonomi. Så kringgår de sanktionerna

Sanktionerna mot Ryssland har inte bitit som planerat. Enligt analyser från Chainalysis har landet byggt upp ett parallellt finansiellt system baserat på en egen stablecoin, A7A5.

I centrum står kryptotransaktioner till ett värde av drygt 51 miljarder dollar. Stablecoinen emitteras av ett företag i Kirgizistan med band till statsbanken Promsvyazbank.

”Mönstren i handeln visar att A7A5 i första hand används för affärsrelaterade transaktioner under arbetsveckan snarare än privat konsumtion, vilket tyder på att syftet är att underlätta företagsbetalningar över gränserna”, skriver GIS Report.

Strategin är att skapa ett alternativt system som väst inte kan kontrollera. Därmed stärks banden till länder i Mellanöstern, Asien och Centralasien.

Krav på 161 miljoner

I Norge rullas efterdyningarna av advokaten Per Asle Ousdals pyramidspel upp. Bedrägeriet omfattade hundratals miljoner kronor i fiktiva lån, garanterade av falska dokument.

Efter Ousdals död försöker nu förvaltaren Flemming Karlsen återvinna pengar. Totalt riktas krav på 161 miljoner norska kronor mot långivare som tjänat på upplägget.

”Kraven kallas subjektiva eftersom det finns vissa villkor knutna till otillbörlighet och att mottagaren borde ha vetat något om detta”, skriver Karlsen i rapporten.

Hittills har tillgångar för 80 miljoner kunnat samlas in – bland annat fritidshus, konst och båtar – men många fordringsägare riskerar att bli utan ersättning.

Så många vill lämna EU

En färsk Eurobarometer visar stora skillnader i flyttvilja inom EU. I Nederländerna vill hela 94 procent stanna kvar i landet. Även Kroatien har högt motstånd mot utvandring, med 90 procent.

Motsatsen gäller i Portugal och Ungern, där 16 procent kan tänka sig att lämna. I Frankrike är siffran 15 procent, medan Sverige hamnar på 14 procent.

Orsakerna är främst ekonomiska, bristen på kvalitativa jobb och dyra bostäder. Men politiskt missnöje spelar också stor roll, särskilt i Slovakien där hälften anger politiken som främsta skäl till flyttplaner.

Dyra renoveringar är ofta förlustaffär

Mäklare varnar för att många husägare lägger miljoner på renoveringar som inte höjer värdet. En ny undersökning visar att 61 procent av mäklarna anser att ytskikt – målning, lackering av köksluckor och ljussättning – ger bäst avkastning.

”Jag rekommenderar ingen att göra om ett badrum eller ett kök. Nästa person kanske inte vill ha det köket i alla fall”, säger mäklaren Jimmy Rossetti.

Villaägaren Andreas Hörberg instämmer: ”Det går inte att slänga ut en sådan här bänkskiva bara för att man vill ha en annan färg”.

Löneväxling kan bli en fälla

Avslutningsvis fick E55 stor spridning på en artikel om löneväxling. Pensionsexperten Staffan Ström på Alecta varnar för att många missförstår upplägget.

”Förhoppningen när man löneväxlar är ju att den lägre lönen här och nu ska betala sig genom en högre pension längre fram i livet. För att chanserna att det ska bli så ska vara hyggliga måste löneväxlingen såklart leda till att det sätts av mer pengar till pensionen, inte mindre”.

Han påpekar att arbetsgivaren måste kompensera både för utebliven tjänstepension och för skattefördelen. Annars blir resultatet ”ett klantigt utformat löneväxlingserbjudande”.