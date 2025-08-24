Den gångna veckan har bjudit på flera uppmärksammade händelser som väckt starkt engagemang bland våra läsare. Allt från nya möjligheter för Gripen och elbilarnas fallgropar till miljardbedrägerier, vd-avhopp och bostadstrender.
Möjlig Gripen-affär, elbilsfiasko och landet som vill lämna EU
Så håller du huvudet kallt inför en stökig börshöst
Inför hösten växer osäkerheten på börsen. Rykten om nya räntebesked, svagare konjunktursiffror och oro för geopolitiska spänningar bidrar till en nervös stämning bland investerare. Enligt Niklas Laninge, sparpsykolog på robotrådgivaren Opti, kan känslostyrda beslut på marknaden få stora konsekvenser för avkastningen. Det är väl dokumenterat att psykologi och investerarbeteenden kostar väldigt mycket avkastning, säger han …
Besvikelse för Tyskland – ekonomin krymper igen
Den ekonomiska återhämtningen vill inte ta fart. Industrin pekas ut som ett särskilt olycksbarn i Tysklands BNP-siffror. När den sedan länge nedtryckta tyska ekonomin publicerade positiva tillväxtsiffror i våras hoppades många att vändningen skett. Men nu krymper återigen Tysklands ekonomi. Enligt färska siffror minskade BNP med 0,3 procent under andra kvartalet, ett sämre resultat än …
Kodak – ett skräckexempel för dagens techjättar
När Kodak var som allra störst trodde ingen att företagets dominans skulle ta slut. Nu hotas bolaget av nedläggning – en varningssignal för dagens techbolag, menar analytiker. Kodak var länge en synonymt med fotografering och dominerade branschen i USA totalt under stora delar av 1900-talet. Nu kan företaget vara på väg att läggas ner efter …
Danmark tar bort världens högsta skatt: "Läskris"
Sverige sänkte sin bokmoms redan 2001. Nu är det Danmarks tur att ta beslutet som ska motverka en läskris i landet. I åratal har det kostat 25 procent i moms för att köpa böcker i Danmark. Nu har den försvunnit helt och hållet. Danmarks regering vill nämligen vända en negativ trend i läsandet och hoppas …
Svenska spelbolaget går tillbaka till rötterna – utmärkt köpläge
Det har varit några kämpiga år för svenska Paradox. Men nu kan vinden vara på väg att vända ner bolaget fokuserar på kärnverksamheten när de blickar framåt. Svenska spelbolaget Paradox Interactive (börskurs Paradox) har haft motgångar de senaste åren. Bolaget har testat nya koncept, köpt upp spelstudios och prövat saker utanför sin kärnkompetens. Det har …
Kanada sneglar på Gripen
Kostnaden för USA:s stridsflyg F-35 har exploderat, och Kanada börjar ifrågasätta affären. Prislappen har stigit till omkring 190 miljarder kronor för 88 plan. Det får nu landet att öppet titta på alternativ och Saab Gripen kan bli aktuellt.
Kanadas industriminister Mélanie Joly har under sitt Sverigebesök träffat både näringsminister Ebba Busch och försvarsminister Pål Jonson, men enligt källor även Saab för att diskutera en möjlig affär.
Bakgrunden är att F-35 redan 2010 valdes, men premiärminister Justin Trudeau stoppade köpet 2015. År 2023 återinfördes beslutet, men nu växer tvekan igen. Schweiz är ett annat land som börjat omvärdera sina F-35-kontrakt, delvis på grund av Trumps tullpolitik.
Senaste nytt
Elbilsägarnas frustration – “blir inlåst i sin egen bil”
En annan snackis var den färska undersökningen om elbilar, där ägare pekar på mjukvaruproblem och laddstrul. MG, Opel och Peugeot utmärker sig negativt.
”En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid.
Hon beskriver frustrationen när bilarnas skärmsystem kräver 17 knapptryck för enkla funktioner och hur förare blivit inlåsta i bilarna vid uppdateringar.
”Folk har blivit inlåsta i sina bilar för att systemet plötsligt stänger ned och låser allt under en uppdatering. Då sitter man fast i fem minuter, oförmögen att göra något”.
Samtidigt hyllas Polestar, BMW och Porsche för stabil mjukvara och smidiga laddlösningar. För investerare är slutsatsen tydlig. Bolag som misslyckas digitalt riskerar både kunder och lönsamhet.
Jättenota för kyrkflytt. LKAB:s vd talar ut
Kirunas kyrka har nu flyttats fem kilometer, ett logistiskt jätteprojekt som lockat 10 000 besökare. För första gången bekräftar LKAB:s vd Jan Moström vad notan landade på.
”Det har kostat över en halv miljard, så det är mycket pengar”, sade han till SVT under den direktsända kyrkmarschen.
Trots prislappen ser Moström ingen annan lösning: ”Ska gruvan fortsätta vara kvar måste vi flytta Kiruna centrum. Kiruna centrum utan kyrkan, jag kan inte se det, så det finns inga alternativ”.
LKAB gjorde 2024 en vinst på 8,7 miljarder, vilket gör att kostnaden anses hanterbar. Men projektet illustrerar mellan Sveriges industriella behov och kulturarvets bevarande.
Rysslands skuggekonomi. Så kringgår de sanktionerna
Sanktionerna mot Ryssland har inte bitit som planerat. Enligt analyser från Chainalysis har landet byggt upp ett parallellt finansiellt system baserat på en egen stablecoin, A7A5.
I centrum står kryptotransaktioner till ett värde av drygt 51 miljarder dollar. Stablecoinen emitteras av ett företag i Kirgizistan med band till statsbanken Promsvyazbank.
”Mönstren i handeln visar att A7A5 i första hand används för affärsrelaterade transaktioner under arbetsveckan snarare än privat konsumtion, vilket tyder på att syftet är att underlätta företagsbetalningar över gränserna”, skriver GIS Report.
Strategin är att skapa ett alternativt system som väst inte kan kontrollera. Därmed stärks banden till länder i Mellanöstern, Asien och Centralasien.
Krav på 161 miljoner
I Norge rullas efterdyningarna av advokaten Per Asle Ousdals pyramidspel upp. Bedrägeriet omfattade hundratals miljoner kronor i fiktiva lån, garanterade av falska dokument.
Efter Ousdals död försöker nu förvaltaren Flemming Karlsen återvinna pengar. Totalt riktas krav på 161 miljoner norska kronor mot långivare som tjänat på upplägget.
”Kraven kallas subjektiva eftersom det finns vissa villkor knutna till otillbörlighet och att mottagaren borde ha vetat något om detta”, skriver Karlsen i rapporten.
Hittills har tillgångar för 80 miljoner kunnat samlas in – bland annat fritidshus, konst och båtar – men många fordringsägare riskerar att bli utan ersättning.
Så många vill lämna EU
En färsk Eurobarometer visar stora skillnader i flyttvilja inom EU. I Nederländerna vill hela 94 procent stanna kvar i landet. Även Kroatien har högt motstånd mot utvandring, med 90 procent.
Motsatsen gäller i Portugal och Ungern, där 16 procent kan tänka sig att lämna. I Frankrike är siffran 15 procent, medan Sverige hamnar på 14 procent.
Orsakerna är främst ekonomiska, bristen på kvalitativa jobb och dyra bostäder. Men politiskt missnöje spelar också stor roll, särskilt i Slovakien där hälften anger politiken som främsta skäl till flyttplaner.
Dyra renoveringar är ofta förlustaffär
Mäklare varnar för att många husägare lägger miljoner på renoveringar som inte höjer värdet. En ny undersökning visar att 61 procent av mäklarna anser att ytskikt – målning, lackering av köksluckor och ljussättning – ger bäst avkastning.
”Jag rekommenderar ingen att göra om ett badrum eller ett kök. Nästa person kanske inte vill ha det köket i alla fall”, säger mäklaren Jimmy Rossetti.
Villaägaren Andreas Hörberg instämmer: ”Det går inte att slänga ut en sådan här bänkskiva bara för att man vill ha en annan färg”.
Löneväxling kan bli en fälla
Avslutningsvis fick E55 stor spridning på en artikel om löneväxling. Pensionsexperten Staffan Ström på Alecta varnar för att många missförstår upplägget.
”Förhoppningen när man löneväxlar är ju att den lägre lönen här och nu ska betala sig genom en högre pension längre fram i livet. För att chanserna att det ska bli så ska vara hyggliga måste löneväxlingen såklart leda till att det sätts av mer pengar till pensionen, inte mindre”.
Han påpekar att arbetsgivaren måste kompensera både för utebliven tjänstepension och för skattefördelen. Annars blir resultatet ”ett klantigt utformat löneväxlingserbjudande”.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
