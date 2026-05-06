Trots inställda avgångar – ökning för flyget

Avgångar ställs in på grund av priset på flygbränsle, men flygandet fortsatte att öka i april, enligt statliga Swedavias statistik.

Resandet vid Swedavias tio flygplatser ökade i april med fem procent jämfört med samma månad i fjol.

Totalt flög knappt 2,8 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser. Den absoluta majoriteten av resenärerna, drygt två miljoner, reste via Arlanda.

Det sammanlagda antalet resenärer är alltjämt 14 procent lägre jämfört med april 2019, innan pandemin.

Flygbolagen har den senaste tiden ställt in resor allteftersom priset på flygbränsle ökat i kölvattnet av Irankrigets effekter på oljemarknaden. I april ställde exempelvis SAS in 1 000 avgångar.