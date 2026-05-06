Hit men inte längre – segertåget snart över för svenska kronan

Den svenska kronan stod för en imponerande och närmast osannolik förstärkning under 2025. Men den som hoppats på en fortsatt resa mot forna glansdagar ser nu ut att bli besviken. I sin uppdaterade konjunkturrapport, EconomicOutlook, drar DNB Carnegie slutsatsen att faktorerna som drev kronan uppåt nu har tappat kraft.

Enligt Ulf Andersson var fjolårets rally delvis en rekyl från osedvanligt svaga nivåer, samtidigt som den amerikanska dollarn genomgick en bred och mycket kraftig försvagning. Marknadens tidigare optimism kring den svenska kronan i relation till eurozonen har också börjat svalna, menar Andersson.

Ulf Andersson, chefsekonom på DNB Carnegie, ser fortsatt återhämtning i svensk ekonomi. (Foto: DNB Carnegie)

Geopolitik och ränteskillnader pressar svenska kronan

Även den försvagning som inledde året var delvis en rekyl, menar Andersson. ”Kronförstärkningen gick lite för långt vilket är lätt hänt när alla i marknaden springer år samma håll.”

Under våren har sedan den främsta orsaken till den mer dämpade synen på valutan varit konflikten i Mellanöstern. Kriget har skapat en allmän oro som historiskt sett missgynnar mindre valutor som den svenska kronan. Samtidigt har energipriserna pressats upp, vilket i sin tur lyfter inflationen i Europa till nivåer som redan börjar oroa ECB. Det är än så länge inte fallet i Sverige och för Riksbanken.

”Det här skapar en förväntan i marknaden om att ECB kommer att agera tidigare än Riksbanken”, förklarar Ulf Andersson. En växande räntedifferens mot omvärlden är en central faktor i bedömningen: ”Det skulle skapa en större räntedifferens vilket verkar negativt för kronan”, menar han.

DNB Carnegie förutspår nu en EURSEK på 10,70 på tolv månaders sikt. När det gäller dollarn ser banken en fortsatt en relativ styrka gentemot euron och väntar sig nivåer runt 1,17, vilket innebär att USDSEK landar omkring 9,15.

ANNONS

Läs mer:

Tyskland har pengar – men har glömt hur man använder dem

Sverige står stadigt

Samtidigt som valutaprognosen skruvas ned, justeras även tillväxtutsikterna för den svenska ekonomin. BNP-prognosen för 2026 sänks till 2,3 procent, från de 2,9 procent som banken förutspådde i januari. Nedskrivningen beror främst på dämpad privatkonsumtion och lägre investeringsvilja under årets första hälft.

Trots den dämpade prognosen betonar Ulf Andersson att Sverige i grunden har ett bra utgångsläge. ”Vi har en stabil tillväxt, relativt låg inflation och starka statsfinanser”, säger han.

För de svenska exportbolagen, som kämpade med att anpassa sig till den snabba kronförstärkningen förra året, kan försvagningen i år vara ett välkommet andrum. Även de många svenska sparare med innehav i amerikanska fonder kan glädjas åt att dollarförsvagningen har upphört.