Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar

Ett återkommande klagomål handlar om att bilar låser sig i samband med mjukvaruuppdateringar.

Folk har blivit inlåsta i sina bilar för att systemet plötsligt stänger ned och låser allt under en uppdatering. Då sitter man fast i fem minuter, oförmögen att göra något.

Det är ett absurt scenario som många vittnar om, berättar Wallenrud. Hon pekar på skillnaden mot traditionella bilar där fysiska knappar alltid fungerade.

På en äldre bil kunde du alltid lita på att reglage och knappar gjorde jobbet. I dag är vi helt utlämnade till att mjukvaran fungerar som den ska, säger hon.

Tydliga vinnare

Men det finns ljusglimtar. Vissa märken får tvärtom högt betyg när det gäller teknisk stabilitet och användarupplevelse.

Polestar, BMW och Porsche anses ha bra mjukvara och välfungerande skärmlösningar. Där fungerar både körningen och laddningen smidigt, säger Wallenrud.

För dessa tillverkare har en stabil mjukvaruplattform blivit en konkurrensfördel, något som kan väga tyngre än både design och räckvidd i konsumenternas ögon.

Investerarperspektiv

För investerare och marknadsbedömare är trenden tydlig. Biltillverkare som inte lyckas leverera tillförlitlig mjukvara riskerar inte bara kundernas lojalitet, utan också långsiktig lönsamhet.

Elbilar är inte längre en nischprodukt, utan en massmarknad. I takt med att fler konsumenter gör bytet blir stabila digitala system lika avgörande som en stark drivlina eller effektiv batteriteknik.

Det här är en väldigt stor grej, understryker Wallenrud. Det påverkar hela resan, från laddning till körning, och i slutändan hur nöjda bilägarna faktiskt är.

