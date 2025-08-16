Realtid
Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 16 aug. 2025

En ny undersökning lyfter fram stora brister i flera populära elbilsmodeller. Det handlar framför allt om mjukvaruproblem och laddstrul. Två faktorer som enligt användarna gör vardagen med elbilar onödigt krånglig.

En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid.

MG, Opel och Peugeot i botten

I undersökningen sticker tre modeller ut negativt: MG5, eldrivna Opel Corsa samt Peugeots 208 och 2008.

Mjukvaran är den stora stötestenen. Du gör ju allt via bilens skärmar, från att justera backspeglar till att hantera körinställningar. När det krävs 17 knapptryck för en enkel funktion blir man frustrerad, förklarar Wallenrud.

Läs mer:
Här reas det ut hundratal elbilar. Dagens PS

Problemen sträcker sig även till laddningen, något som många förare upplever som särskilt stressande.

Det strular när man ska ladda. Man måste ofta avbryta och göra om processen flera gånger. Den frustration som byggs upp där är enorm, säger hon.

Inlåsta av uppdateringar

Ett återkommande klagomål handlar om att bilar låser sig i samband med mjukvaruuppdateringar.

Folk har blivit inlåsta i sina bilar för att systemet plötsligt stänger ned och låser allt under en uppdatering. Då sitter man fast i fem minuter, oförmögen att göra något.

Läs mer:
Kinas billiga elbilar oroar kineserna själva: Realtid

Det är ett absurt scenario som många vittnar om, berättar Wallenrud. Hon pekar på skillnaden mot traditionella bilar där fysiska knappar alltid fungerade.

På en äldre bil kunde du alltid lita på att reglage och knappar gjorde jobbet. I dag är vi helt utlämnade till att mjukvaran fungerar som den ska, säger hon.

Tydliga vinnare

Men det finns ljusglimtar. Vissa märken får tvärtom högt betyg när det gäller teknisk stabilitet och användarupplevelse.

Läs mer:
Massivt stöd för elbilar i global enkät. Realtid

Polestar, BMW och Porsche anses ha bra mjukvara och välfungerande skärmlösningar. Där fungerar både körningen och laddningen smidigt, säger Wallenrud.

För dessa tillverkare har en stabil mjukvaruplattform blivit en konkurrensfördel, något som kan väga tyngre än både design och räckvidd i konsumenternas ögon.

Investerarperspektiv

För investerare och marknadsbedömare är trenden tydlig. Biltillverkare som inte lyckas leverera tillförlitlig mjukvara riskerar inte bara kundernas lojalitet, utan också långsiktig lönsamhet.

Elbilar är inte längre en nischprodukt, utan en massmarknad. I takt med att fler konsumenter gör bytet blir stabila digitala system lika avgörande som en stark drivlina eller effektiv batteriteknik.

Det här är en väldigt stor grej, understryker Wallenrud. Det påverkar hela resan, från laddning till körning, och i slutändan hur nöjda bilägarna faktiskt är.

Mer om elbilar:
Läs de senaste nyheterna om elbilar. Dagens PS

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.

