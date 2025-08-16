En ny undersökning lyfter fram stora brister i flera populära elbilsmodeller. Det handlar framför allt om mjukvaruproblem och laddstrul. Två faktorer som enligt användarna gör vardagen med elbilar onödigt krånglig.
Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar
Mest läst i kategorin
Kassaflöden är guld – därför utklassar Oslo Stockholm
Börsen i Oslo har haft ett strålande år och lämnat Stockholmsbörsen långt bakom sig. Faktum är att den norska börsen inte bara slagit sina nordiska grannar under 2025, den har dessutom fördubblat sitt värde på fem år. Det här är en börs som domineras av kassaflödesstarka bolag och mindre räntekänsliga sektorer, säger Roger Berntsen, analytiker …
Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern
Många svenskar vaknar upp efter sommarens ledighet med en bitter eftersmak i plånboken. Ökade utgifter, nallade buffertar och en högre kreditkortsräkning än väntat är en verklighet för fler än man tror. Enligt sparpsykologen Niklas Laninge på Opti handlar det om att förstå mekanismerna bakom, och agera smart för att ta tillbaka kontrollen. Läs mer:Därför hamnar …
Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"
Många mediebolag brottas med en svag annonsmarknad. Trots detta var Q2 ett nytt kvartal med tillväxt för Relevance Communication. Relevance Communication Nordic (börskurs Relevance) kunde redovisa bibehållen tillväxt och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar under årets andra kvartal, även om ökningen var relativt liten. ”Det har varit mer utmanande än vi trott, med många medieinvesteringar …
Kvinnors bolag värderas lägre – hennes fond ska ändra på det
Trots att kvinnor presterar bättre som investerare värderas deras bolag systematiskt lägre än mäns. Nu lanserar Feminvest en fond för att ändra spelreglerna. När Michaela Berglund, vd och grundare på Feminvest, deltog i en börsintroduktion 2021 som största kvinnliga ägare med 2,6 procent av aktierna, upptäckte hon ett mönster som förändrade hennes karriär. ”Enligt Allbrights …
Flockbeteende kostar sparare miljoner
När sparare följer nätmäklarnas topplistor över populäraste fonder fattar de ofta sina värsta investeringsbeslut. Flockbeteendet kan kosta betydande avkastning över tid, varnar sparpsykolog. Fenomenet är välkänt inom branschen: Sparare loggar in på sina nätmäklare och orienterar sig mot listorna över mest köpta aktier och populäraste fonder. ”Man tittar på vilka som är de populäraste fonderna …
En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid.
MG, Opel och Peugeot i botten
I undersökningen sticker tre modeller ut negativt: MG5, eldrivna Opel Corsa samt Peugeots 208 och 2008.
Mjukvaran är den stora stötestenen. Du gör ju allt via bilens skärmar, från att justera backspeglar till att hantera körinställningar. När det krävs 17 knapptryck för en enkel funktion blir man frustrerad, förklarar Wallenrud.
Läs mer:
Här reas det ut hundratal elbilar. Dagens PS
Problemen sträcker sig även till laddningen, något som många förare upplever som särskilt stressande.
Det strular när man ska ladda. Man måste ofta avbryta och göra om processen flera gånger. Den frustration som byggs upp där är enorm, säger hon.
Senaste nytt
Inlåsta av uppdateringar
Ett återkommande klagomål handlar om att bilar låser sig i samband med mjukvaruuppdateringar.
Folk har blivit inlåsta i sina bilar för att systemet plötsligt stänger ned och låser allt under en uppdatering. Då sitter man fast i fem minuter, oförmögen att göra något.
Läs mer:
Kinas billiga elbilar oroar kineserna själva: Realtid
Det är ett absurt scenario som många vittnar om, berättar Wallenrud. Hon pekar på skillnaden mot traditionella bilar där fysiska knappar alltid fungerade.
På en äldre bil kunde du alltid lita på att reglage och knappar gjorde jobbet. I dag är vi helt utlämnade till att mjukvaran fungerar som den ska, säger hon.
Tydliga vinnare
Men det finns ljusglimtar. Vissa märken får tvärtom högt betyg när det gäller teknisk stabilitet och användarupplevelse.
Läs mer:
Massivt stöd för elbilar i global enkät. Realtid
Polestar, BMW och Porsche anses ha bra mjukvara och välfungerande skärmlösningar. Där fungerar både körningen och laddningen smidigt, säger Wallenrud.
För dessa tillverkare har en stabil mjukvaruplattform blivit en konkurrensfördel, något som kan väga tyngre än både design och räckvidd i konsumenternas ögon.
Investerarperspektiv
För investerare och marknadsbedömare är trenden tydlig. Biltillverkare som inte lyckas leverera tillförlitlig mjukvara riskerar inte bara kundernas lojalitet, utan också långsiktig lönsamhet.
Elbilar är inte längre en nischprodukt, utan en massmarknad. I takt med att fler konsumenter gör bytet blir stabila digitala system lika avgörande som en stark drivlina eller effektiv batteriteknik.
Det här är en väldigt stor grej, understryker Wallenrud. Det påverkar hela resan, från laddning till körning, och i slutändan hur nöjda bilägarna faktiskt är.
Mer om elbilar:
Läs de senaste nyheterna om elbilar. Dagens PS
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.