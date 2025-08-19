Prislappen för hög för F-35 – nu sneglar landet på Gripen

Mélanie Joly ska under veckan träffa både näringsminister Ebba Busch och försvarsminister Pål Jonson för att stärka relationerna länderna emellan, skriver Ny Teknik.

Men utöver det ska industriministern även träffa företrädare för Saab, enligt källor till kanadensiska The Globe and Mail.

Kostnaderna för F-35 har bara stigit

Kanadas stridsflygsflotta, som införskaffades på 1980-talet, börjar bli till åren. Men processen med att uppdatera den har dragit ut på tiden.

År 2010 hade man valt den amerikanska F-35:an, den modernaste modellen på marknaden. Men 2015 beslutade den då nytillträdda premiärministern Justin Trudeau att F-35 inte skulle köpas in trots allt och en ny tävling för att hitta rätt stridsflygplan utlystes.

Till slut, år 2023, beslutade regeringen, trots allt, att F-35 skulle ingå i det kanadensiska flygvapnet.

Men nu har man börjat skruva på sig igen då kostnaderna ökat kraftigt från ursprungspriset till cirka 27,7 miljarder kanadensiska dollar, ungefär 190 miljarder svenska kronor. Totalt rör det sig om 88 plan.

Kan bli Gripen för Kanada

Inget har sagts officiellt om att Kanada skulle byta spår från F-35:an och mötet med Saab nämns inte i den pressrelease som föregått resan.

Men Gripen var det flygplan som hamnade på andra plats i den tävling som F-35 slutligen vann. Saab har också ett partnerskap med den kanadensiska flygplansjätten Bombardier om utvecklingen av ett spaningsflygplan.

Förutom kostnaden finns det även andra orsaker till att Kanada kan tänka sig vilja ha mindre med USA att göra. Höga tullar och retoriska utspel om att göra landet till den 51:a delstaten har också fått kanadensarna att vända sig till omvärlden i större utsträckning.

Tullkriget har också fått andra potentiella köpare att fundera på om de verkligen vill ha F-35. Schweiz som belagts med hela 39 procent i tullar har börjat överväga om de kommer gå igenom med den tidigare avtalade dealen de hade med USA om leverans av flygplan mellan 2027 och 2030, skriver Politico.