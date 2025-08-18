Västvärldens sanktioner var avsedda att skadeskjuta Rysslands ekonomi. Som svar har landet byggt upp sitt eget skuggsystem – med en ny kryptovaluta i centrum.
Rysslands skuggekonomi lurar väst – med krypto
Mest läst i kategorin
Analys: Kampen om den autonoma miljardmarknaden
Autonoma fordon är inte längre en avlägsen framtidsvision. I dag körs redan över 1,3 miljoner betalda resor per månad med självkörande bilar i amerikanska städer som Phoenix, San Francisco och Los Angeles. Marknaden förväntas växa med 18 procent årligen fram till 2040, då 65 procent av alla nya bilar kan vara utrustade med autonoma funktioner. …
Dyra börser får investerare att omfamna Kina
Historiskt har investerare i väst dragit sig för att placera pengar på Kinas oberäkneliga börs. Men nu gör AI att allt fler riktar blickarna ditåt. Wall Street befinner sig på rekordnivåer, trots att det finns farhågor om hur den amerikanska ekonomin ska utveckla sig framöver. Det har fått investerare att dra öronen åt sig – …
Tydlig varning: ”Europa är irriterade på Norge”
DNB:s koncernchef Kjerstin Braathen höjer rösten i en ovanligt tydlig varning till politikerna i Oslo. Enligt henne riskerar Norge att undergräva relationen med EU. En utveckling som kan få långtgående konsekvenser för både näringsliv och investerare. Det är sällan meningsfullt att stå ensam, men nu mindre än någonsin, säger hon i en intervju med Dagens …
Förutspådde finanskrisen – nu tror Burry på Wall Street
Michael Burry är mest känd som blankare efter att ha förutspått finanskrisen. Nu har han dock intagit långa positioner i en rad företag. Aktiemarknaden i USA har bara stigit under de senaste månaderna. En som har försökt dra nytta av det är den amerikanske hedgefondsförvaltaren Michael Burry. Han blev känd för att tidigt varna för …
Kassaflöden är guld – därför utklassar Oslo Stockholm
Börsen i Oslo har haft ett strålande år och lämnat Stockholmsbörsen långt bakom sig. Faktum är att den norska börsen inte bara slagit sina nordiska grannar under 2025, den har dessutom fördubblat sitt värde på fem år. Det här är en börs som domineras av kassaflödesstarka bolag och mindre räntekänsliga sektorer, säger Roger Berntsen, analytiker …
Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har sanktionerna från västvärlden försökt strypa Rysslands krigsekonomi.
Det har dock inte fungerat lika väl som planerat – och en orsak är kryptovalutor.
Ryssland har nämligen lyckats utveckla ett parallellt betalningssystem baserat på sin egen stablecoin för att mildra effekterna av västerländska sanktioner, skriver Business Insider.
Missa inte: Rysk kryptovaluta kringgår västs sanktioner. Realtid
Har lanserat stablecoin
Enligt nya analyser från blockchainföretaget Chainalysis har landet etablerat ett nätverk av företag, kryptobörser och digitala tillgångar.
Tillsammans utgör de en ”skuggekonomi” utanför det traditionella finansiella systemet.
I centrum står den rubelbaserade stablecoinen A7A5, som sedan lanseringen har använts i transaktioner till ett värde av drygt 51 miljarder dollar.
Missa inte: Skralt i kassan: Ryssland raderar stöd till företag. Dagens PS
Senaste nytt
Kommer från ett företag i Kirgizistan
Handeln sker främst på en begränsad krets av börser med starka kopplingar till Ryssland, däribland Garantex, som redan 2022 sattes upp på USA:s sanktionslista.
När amerikanska myndigheter ökade trycket skapades nya plattformar med syftet att undvika samma öde, bland annat Grinex, som i sin tur hamnade under sanktioner i år.
Denna stablecoin har emitterats av Old Vector, ett företag i Kirgizistan med band till den ryska statsägda banken Promsvyazbank, även den föremål för internationella restriktioner.
Missa inte: Nato: Nu ska Sverige skydda Finland från Ryssland. News55
Medveten strategi
Mönstren i handeln visar att A7A5 i första hand används för affärsrelaterade transaktioner under arbetsveckan snarare än privat konsumtion, vilket tyder på att syftet är att underlätta företagsbetalningar över gränserna.
De senaste lagändringarna i Ryssland stärker bilden av en medveten strategi. Under det senaste året har landet legaliserat kryptomining och öppnat för gränsöverskridande betalningar med digitala tillgångar, skriver GIS Report.
Missa inte: Höga bonusar pressar Rysslands krigsekonomi. Realtid
Vill ha ett eget system
Myndigheterna ser detta som en väg att bygga upp ett alternativt finansiellt system som inte kan kontrolleras av västliga institutioner.
Sedan invasionen av Ukraina 2022 har Ryssland försökt diversifiera sina betalningskanaler för att minska sårbarheten. Både guld och kryptovalutor har fått större betydelse i utrikeshandeln.
Det gäller särskilt i relationerna med länder i Mellanöstern, Sydostasien och Centralasien. Andelen av den globala handeln som sker i dessa alternativa tillgångar har därmed ökat.
Missa inte: Växande bankkris hotar Rysslands ekonomi. Realtid