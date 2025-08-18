Rysslands skuggekonomi lurar väst – med krypto

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har sanktionerna från västvärlden försökt strypa Rysslands krigsekonomi.

Det har dock inte fungerat lika väl som planerat – och en orsak är kryptovalutor.

Ryssland har nämligen lyckats utveckla ett parallellt betalningssystem baserat på sin egen stablecoin för att mildra effekterna av västerländska sanktioner, skriver Business Insider.

Har lanserat stablecoin

Enligt nya analyser från blockchainföretaget Chainalysis har landet etablerat ett nätverk av företag, kryptobörser och digitala tillgångar.

Tillsammans utgör de en ”skuggekonomi” utanför det traditionella finansiella systemet.

Färre internationella turister som besöker Moskva är en tydlig konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina.

I centrum står den rubelbaserade stablecoinen A7A5, som sedan lanseringen har använts i transaktioner till ett värde av drygt 51 miljarder dollar.

