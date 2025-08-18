Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Rysslands skuggekonomi lurar väst – med krypto

ryssland
Vladimir Putin har vidtagit åtgärder för att koppla loss sitt eget system från resten av finansvärlden. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Västvärldens sanktioner var avsedda att skadeskjuta Rysslands ekonomi. Som svar har landet byggt upp sitt eget skuggsystem – med en ny kryptovaluta i centrum.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oslo utklassar Stockholm
Spela klippet
Realtid TV

Kassaflöden är guld – därför utklassar Oslo Stockholm

15 aug. 2025

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har sanktionerna från västvärlden försökt strypa Rysslands krigsekonomi.

Det har dock inte fungerat lika väl som planerat – och en orsak är kryptovalutor.

Ryssland har nämligen lyckats utveckla ett parallellt betalningssystem baserat på sin egen stablecoin för att mildra effekterna av västerländska sanktioner, skriver Business Insider.

Missa inte: Rysk kryptovaluta kringgår västs sanktioner. Realtid

Har lanserat stablecoin

Enligt nya analyser från blockchainföretaget Chainalysis har landet etablerat ett nätverk av företag, kryptobörser och digitala tillgångar.

Tillsammans utgör de en ”skuggekonomi” utanför det traditionella finansiella systemet.

Färre internationella turister som besöker Moskva är en tydlig konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina. (Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/TT).
ANNONS

I centrum står den rubelbaserade stablecoinen A7A5, som sedan lanseringen har använts i transaktioner till ett värde av drygt 51 miljarder dollar.

Missa inte: Skralt i kassan: Ryssland raderar stöd till företag. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Kommer från ett företag i Kirgizistan

Handeln sker främst på en begränsad krets av börser med starka kopplingar till Ryssland, däribland Garantex, som redan 2022 sattes upp på USA:s sanktionslista.

När amerikanska myndigheter ökade trycket skapades nya plattformar med syftet att undvika samma öde, bland annat Grinex, som i sin tur hamnade under sanktioner i år.

Denna stablecoin har emitterats av Old Vector, ett företag i Kirgizistan med band till den ryska statsägda banken Promsvyazbank, även den föremål för internationella restriktioner.

Missa inte: Nato: Nu ska Sverige skydda Finland från Ryssland. News55

Medveten strategi

ANNONS

Mönstren i handeln visar att A7A5 i första hand används för affärsrelaterade transaktioner under arbetsveckan snarare än privat konsumtion, vilket tyder på att syftet är att underlätta företagsbetalningar över gränserna.

De senaste lagändringarna i Ryssland stärker bilden av en medveten strategi. Under det senaste året har landet legaliserat kryptomining och öppnat för gränsöverskridande betalningar med digitala tillgångar, skriver GIS Report.

Missa inte: Höga bonusar pressar Rysslands krigsekonomi. Realtid

Vill ha ett eget system

Myndigheterna ser detta som en väg att bygga upp ett alternativt finansiellt system som inte kan kontrolleras av västliga institutioner.

Sedan invasionen av Ukraina 2022 har Ryssland försökt diversifiera sina betalningskanaler för att minska sårbarheten. Både guld och kryptovalutor har fått större betydelse i utrikeshandeln.

Det gäller särskilt i relationerna med länder i Mellanöstern, Sydostasien och Centralasien. Andelen av den globala handeln som sker i dessa alternativa tillgångar har därmed ökat.

Missa inte: Växande bankkris hotar Rysslands ekonomi. Realtid

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS