Den norske advokaten Per Asle Ousdal höll i ett pyramidspel värt hundratals miljoner. Nu försöker förvaltaren få in pengar från de som skodde sig på upplägget.
Lånade ut till bedragare – krävs på 161 miljoner
För ett år sedan rullades en gigantisk skandal upp i Norge. Det stod klart att advokaten Per Asle Ousdal hade stått för ett omfattande lånebedrägeri.
Arbetet med att säkra tillgångar och reda ut konsekvenserna pågår för fullt.
Nu riktar förvaltaren av dödsboet ett krav på sammanlagt 161 miljoner norska kronor mot flera av de långivare som tjänade pengar på upplägget, skriver Dagens Næringsliv.
Lovade hög avkastning
Ousdals bedrägeri byggde på fiktiva lån som erbjöds förmögna privatpersoner och lokala företag i regionen Rogaland.
Lånen marknadsfördes som säkra investeringar med hög avkastning och uppgavs vara garanterade av advokatbyrån där Ousdal arbetade.
I verkligheten fanns inga verkliga låntagare, och garantierna visade sig vara förfalskade. Bedrägeriet kollapsade förra året, kort innan Ousdal tog sitt eget liv.
Har kunnat samla in 80 miljoner
Totalt har drygt 100 fordringsägare, främst långivare, anmält krav på sammanlagt 765 miljoner kronor.
Förvaltaren Flemming Karlsen har hittills lyckats samla in närmare 80 miljoner kronor genom försäljning av tillgångar.
Det gäller annat lyxiga fritidsbostäder, konst, båtar och smycken. Bland de största försäljningarna finns flera exklusiva fastigheter i Søgne och Jæren som vardera inbringat tiotals miljoner.
Den färska rapporten från Karlsen visar dock att möjligheterna att tillgodose alla fordringsägare är begränsade.
Två olika krav
Därför har förvaltaren nu vänt sig mot ett antal långivare som under bedrägeriets gång gjorde vinster.
Kraven delas upp i två kategorier: så kallade objektiva återföringskrav på 24 miljoner kronor, som gäller transaktioner strax innan kollapsen.
Det finns även subjektiva återföringskrav på 137 miljoner kronor, riktade mot vinster från de falska investeringarna.
”Borde ha vetat något”
”Kraven kallas subjektiva eftersom det finns vissa villkor knutna till otillbörlighet och att mottagaren borde ha vetat något om detta”, skriver Flemming Karlsen.
Förvaltaren betonar att yrkandena i nuläget är preliminära och delvis syftar till att avbryta preskriptionstider. Det är ännu oklart hur många av kraven som slutligen kommer att drivas vidare.
Arbetet med att reda ut Ousdals ekonomi har redan lett till försäljning av ett tresiffrigt antal konstverk från en omfattande samling, med namn som Kjell Nupen, Håkon Bleken och Irma Salo Jæger.
