Lånade ut till bedragare – krävs på 161 miljoner

För ett år sedan rullades en gigantisk skandal upp i Norge. Det stod klart att advokaten Per Asle Ousdal hade stått för ett omfattande lånebedrägeri.

Arbetet med att säkra tillgångar och reda ut konsekvenserna pågår för fullt.

Nu riktar förvaltaren av dödsboet ett krav på sammanlagt 161 miljoner norska kronor mot flera av de långivare som tjänade pengar på upplägget, skriver Dagens Næringsliv.

Missa inte: Affärsman lurade konservativa med pyramidspel. Realtid

Lovade hög avkastning

Ousdals bedrägeri byggde på fiktiva lån som erbjöds förmögna privatpersoner och lokala företag i regionen Rogaland.

Lånen marknadsfördes som säkra investeringar med hög avkastning och uppgavs vara garanterade av advokatbyrån där Ousdal arbetade.

Stavanger är den största staden i regionen Rogaland där Ousdal arbetade. (Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT).

ANNONS

I verkligheten fanns inga verkliga låntagare, och garantierna visade sig vara förfalskade. Bedrägeriet kollapsade förra året, kort innan Ousdal tog sitt eget liv.

Missa inte: Stor advokatskandal rullas upp – svindel på miljoner. Dagens PS