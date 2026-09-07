Negativa elpriser har blivit allt vanligare i Spanien. Det visar att grön energi har byggts ut snabbt, men det tyder också på att resten av systemet inte har hängt med.
Spaniens satsning har gett resultat – elpriset sjunker under noll
Spanien har på kort tid blivit en av Europas ledande producenter av förnybar energi.
Men den snabba utbyggnaden av sol- och vindkraft skapar samtidigt nya problem.
För att kunna fortsätta omställningen krävs stora investeringar i batterilagring och elnät, enligt expertisen.
Negativa elpriser är vanligt
Förnybar energi står nu för omkring 60 procent av elproduktionen i det spanska elnätet, jämfört med cirka 50 procent i EU som helhet, rapporterar Bloomberg.
Den stora tillgången på sol- och vindkraft har bidragit till att pressa elpriserna och gjort Spanien till en av Europas billigare elmarknader.
Men när solproduktionen är som högst uppstår ett stort överskott på el. Det har lett till att priserna allt oftare blir negativa.
Under årets första nio månader har Spanien haft 681 timmar med negativa elpriser, fler än under hela 2025.
För energiproducenter innebär det ett växande problem.
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Batterier kan lagra elen
Stora aktörer kan i högre grad skydda sig genom långsiktiga avtal, medan mindre producenter är mer utsatta för svängningarna på spotmarknaden.
De låga priserna riskerar också att minska investerarnas vilja att finansiera nya sol- och vindprojekt.
Batterier kan bidra till att lösa problemet genom att lagra överskottsel under dagen och leverera den när efterfrågan ökar.
De kan dessutom reagera snabbt på förändringar i elnätet och bidra till att stabilisera frekvensen.
Spanien ligger dock efter när det gäller batterilagring. Under 2025 hade landet omkring 400 megawatt installerad kapacitet, mindre än två procent av regeringens mål på 22,5 gigawatt till 2030.
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Ska bygga ut elnätet
Regleringar och långsamma tillståndsprocesser har hittills bromsat utvecklingen. Regeringen har därför förenklat tillståndsgivningen och avsatt närmare två miljarder euro till olika stödprogram för energilagring.
Även elnätet behöver byggas ut. Regeringen planerar investeringar på 13,6 miljarder euro fram till slutet av decenniet.
Nätets högspänningskapacitet ska enligt planen öka kraftigt för att möjliggöra nya industri-, batteri- och energiprojekt.
Utbyggnaden behövs också för att öka efterfrågan på el. Bara omkring en fjärdedel av den spanska ekonomin är i dag elektrifierad.
En större användning av el inom transporter, uppvärmning och industrin skulle kunna absorbera mer av den växande produktionen, menar experter.
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