Spaniens satsning har gett resultat – elpriset sjunker under noll

Spanien har på kort tid blivit en av Europas ledande producenter av förnybar energi.

Men den snabba utbyggnaden av sol- och vindkraft skapar samtidigt nya problem.

För att kunna fortsätta omställningen krävs stora investeringar i batterilagring och elnät, enligt expertisen.

Negativa elpriser är vanligt

Förnybar energi står nu för omkring 60 procent av elproduktionen i det spanska elnätet, jämfört med cirka 50 procent i EU som helhet, rapporterar Bloomberg.

Den stora tillgången på sol- och vindkraft har bidragit till att pressa elpriserna och gjort Spanien till en av Europas billigare elmarknader.

Men när solproduktionen är som högst uppstår ett stort överskott på el. Det har lett till att priserna allt oftare blir negativa.

Under årets första nio månader har Spanien haft 681 timmar med negativa elpriser, fler än under hela 2025.

ANNONS

För energiproducenter innebär det ett växande problem.

Läs mer: Spaniens ekonomi ångar på – krossar Tyskland och Frankrike. Dagens PS