Småspararna lämnar över kontrollen av aktieportföljen till AI

Steget från att fråga en chatbot om aktietips till att låta den lägga ordern håller på att tas i USA.

Enligt Wall Street Journal använder privatpersoner verktyg som Anthropics Claude och kodningsagenter för att bygga egna handelsstrategier, samtidigt som mäklare som Robinhood och Webull lanserat funktioner som gör det enklare att koppla ihop en AI-agent med värdepapperskontot.

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Neil McDonald, USA-chef på mäklaren Moomoo, beskriver utvecklingen som att spararna blir mini-hedgefonder, och räknar med att agenter kan stå för en betydande del av plattformens handel vid utgången av 2026.

Koncentrerade portföljer

Det finns två risker med att låta AI ta över.

Forskning som WSJ hänvisar till visar att AI-modeller som får i uppdrag att bygga strategier tenderar att välja koncentrerade portföljer med högt värderade och medialt uppmärksammade bolag, utan att slå passiva jämförelseindex.

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Den andra risken är korrelationen. Om miljontals agenter bygger på samma publika data och liknande modeller kan de fatta samma beslut samtidigt. Parallellen är kvantkraschen 2007, då till synes oberoende strategier visade sig röra sig i takt när trycket kom.