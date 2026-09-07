Amerikanska småsparare kopplar AI-agenter direkt till sina depåer och låter dem handla. I Sverige finns motsvarigheten redan, men som en tillståndspliktig tjänst för de rikaste kunderna. Finansinspektionen varnar för vad som händer när spararen bygger sin egen agent.
Småspararna lämnar över kontrollen av aktieportföljen till AI
Steget från att fråga en chatbot om aktietips till att låta den lägga ordern håller på att tas i USA.
Enligt Wall Street Journal använder privatpersoner verktyg som Anthropics Claude och kodningsagenter för att bygga egna handelsstrategier, samtidigt som mäklare som Robinhood och Webull lanserat funktioner som gör det enklare att koppla ihop en AI-agent med värdepapperskontot.
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Neil McDonald, USA-chef på mäklaren Moomoo, beskriver utvecklingen som att spararna blir mini-hedgefonder, och räknar med att agenter kan stå för en betydande del av plattformens handel vid utgången av 2026.
Koncentrerade portföljer
Det finns två risker med att låta AI ta över.
Forskning som WSJ hänvisar till visar att AI-modeller som får i uppdrag att bygga strategier tenderar att välja koncentrerade portföljer med högt värderade och medialt uppmärksammade bolag, utan att slå passiva jämförelseindex.
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Den andra risken är korrelationen. Om miljontals agenter bygger på samma publika data och liknande modeller kan de fatta samma beslut samtidigt. Parallellen är kvantkraschen 2007, då till synes oberoende strategier visade sig röra sig i takt när trycket kom.
Svensk motsvarighete finns – innanför regelverket
Algoritmstyrd aktieförvaltning är ingen nyhet för svenska sparare. Avanza presenterade i slutet av augusti tjänsten Avanza Sigma, där en algoritm fattar investeringsbesluten och gör direktinvesteringar i enskilda aktier utifrån kundens valda strategi.
Avgiften ligger på 0,55–0,85 procent per år, minsta investering är en miljon kronor och tjänsten riktar sig till private banking-kunder. Nordnets robotrådgivning Robosave placerar i börshandlade fonder till 0,50 procent.
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Skillnaden mot det amerikanska fenomenet är avgörande. Här är det ett tillståndspliktigt institut som förvaltar, med lämplighetsbedömning, klagomålshantering och ett ansvar gentemot kunden.
Ansvaret stannar hos spararen
Bygger spararen i stället sin egen agent försvinner det skyddet.
FI varnade redan i mars 2025, tillsammans med Esma, för att ta investeringsråd från AI. Publika AI-verktyg har ingen skyldighet att agera i kundens bästa intresse och står inte under tillsyn. Råden kan se skräddarsydda ut utan att omfattas av något konsumentskyddande regelverk.
Intresset finns där. I FI:s undersökning kunde var tredje person i 20-årsåldern tänka sig att fatta beslut om sitt långsiktiga sparande utifrån AI-råd. Det värsta som kan hända är att du blir av med pengarna, konstaterade konsumentskyddsekonomen Moa Langemark.
Något tillsynsansvar för privatpersoners egna agenter finns inte. Däremot rustas FI för att granska de finansiella företagens AI-system när EU:s högriskregler träder i kraft. Myndigheten har tillstyrkt förslaget att bli marknadskontrollmyndighet för finanssektorn.