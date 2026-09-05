Här slår AI mot jobben – och det är inte där flest tror

De planerade neddragningarna på den amerikanska arbetsmarknaden under årets åtta första månader har fallit till den lägsta nivån på fyra år, samtidigt som arbetsgivarnas anställningsplaner ligger på den högsta nivån sedan 2023. Det enligt omställningsföretaget Challenger, Gray & Christmas, skriver Yahoo Finance.

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I augusti aviserades 52 881 varsel, en nedgång med 38 procent jämfört med augusti 2025 och den lägsta augustinoteringen sedan 2022, skriver Challenger, Gray & Christmas i sin månadsrapport.

Den slutsatsen dras också av Torsten Sløk, chefekonom på kapitalförvaltaren Apollo Global Management. Det saknas fortfarande belägg för att AI ersätter arbetskraft, skriver han i kundbrevet Daily Spark.

Omskolning i stället för uppsägning

Sløk lutar sig mot en ny företagsundersökning från Federal Reserve Bank of New York. Bland de företag som använder AI uppger 34 procent av tjänsteföretagen och 22 procent av tillverkarna att de vidareutbildar personal, medan 4 respektive 0 procent rapporterar uppsägningar.

Undersökningen visar samtidigt att 61 procent av tjänsteföretagen och 51 procent av tillverkarna nu använder AI i sina processer, en kraftig ökning på ett år.

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Men bara omkring 15 procent av tjänsteföretagen har avsatt betydande resurser för införandet, och medianandelen anställda som faktiskt använder tekniken stannar på 17 procent i tjänstesektorn och 7 procent i industrin. Det skriver New York Fed-ekonomerna på bloggen Liberty Street Economics.

Spridningen är alltså bred men grund. Det är en rimligare förklaring till de uteblivna effekterna än att AI skulle sakna sysselsättningspåverkan.