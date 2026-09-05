Amerikanska arbetsgivare varslar färre än på flera år, och tongivande ekonomer avfärdar bilden av att AI slår ut jobb. Men i samma siffror pekas tekniken fortfarande ut som det vanligaste skälet till uppsägningar under 2026.
Här slår AI mot jobben – och det är inte där flest tror
De planerade neddragningarna på den amerikanska arbetsmarknaden under årets åtta första månader har fallit till den lägsta nivån på fyra år, samtidigt som arbetsgivarnas anställningsplaner ligger på den högsta nivån sedan 2023. Det enligt omställningsföretaget Challenger, Gray & Christmas, skriver Yahoo Finance.
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I augusti aviserades 52 881 varsel, en nedgång med 38 procent jämfört med augusti 2025 och den lägsta augustinoteringen sedan 2022, skriver Challenger, Gray & Christmas i sin månadsrapport.
Den slutsatsen dras också av Torsten Sløk, chefekonom på kapitalförvaltaren Apollo Global Management. Det saknas fortfarande belägg för att AI ersätter arbetskraft, skriver han i kundbrevet Daily Spark.
Omskolning i stället för uppsägning
Sløk lutar sig mot en ny företagsundersökning från Federal Reserve Bank of New York. Bland de företag som använder AI uppger 34 procent av tjänsteföretagen och 22 procent av tillverkarna att de vidareutbildar personal, medan 4 respektive 0 procent rapporterar uppsägningar.
Undersökningen visar samtidigt att 61 procent av tjänsteföretagen och 51 procent av tillverkarna nu använder AI i sina processer, en kraftig ökning på ett år.
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Men bara omkring 15 procent av tjänsteföretagen har avsatt betydande resurser för införandet, och medianandelen anställda som faktiskt använder tekniken stannar på 17 procent i tjänstesektorn och 7 procent i industrin. Det skriver New York Fed-ekonomerna på bloggen Liberty Street Economics.
Spridningen är alltså bred men grund. Det är en rimligare förklaring till de uteblivna effekterna än att AI skulle sakna sysselsättningspåverkan.
AI leder fortfarande varselstatistiken
Challengers egen rapport ger också en mer sammansatt bild än sammanfattningarna antyder. AI föll till fjärde vanligaste angivna skäl i augusti med 3 462 varsel, den lägsta månadsnoteringen sedan december 2025, vilket bröt en period på fem månader då tekniken varit det ledande skälet.
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Hittills i år har AI angetts i 116 175 varselbeslut, ungefär 22 procent av samtliga, och är alltjämt det främsta skälet sett till hela året.
Även New York Fed nyanserar. Andelen tjänsteföretag som sagt upp personal på grund av AI det senaste halvåret steg till 4 procent, mot 1 procent i fjolårets undersökning, och omkring 15 procent uppger att de anställt färre än de annars hade gjort. Effekten syns alltså tydligare i rekryteringen än i uppsägningarna.
Svensk data pekar åt samma håll
Omställningsorganisationen TRR har analyserat data för omkring 50 000 uppsagda tjänstemän och ser inga tecken på att andelen som sägs upp på grund av AI har ökat de senaste åren, säger analytikern Jacob Grönlund.
Däremot har nyexaminerade fått det betydligt tuffare när instegsjobben blir färre, och flera ekonomer varnar för att skylla den utvecklingen på AI.
Vanguards chefekonom Adam Schickling har liknat läget vid bankomaternas genombrott på 1980-talet: tekniken automatiserar uppgifter, men arbetslivet har ännu inte byggts om runt den.