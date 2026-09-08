Spelet om framtidens pengar: Här är varför Sverige ligger efter EU

Branschorganisationen UK Finance konstaterar i en rapport tillsammans med Oliver Wyman att utmaningen nu är genomförande, eftersom ekosystemet kommer att formas oavsett vad britterna gör.

Förankras det i New York, Frankfurt eller Singapore kommer den brittiska industrin, värderad till 290 miljarder pund, att köras på infrastruktur som är designad, styrd och prissatt någon annanstans, enligt City AM.

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Rapportens konkreta krav är att regeringen ger sin utsedde samordnare för digitala grossistmarknader, Chris Woolard, formell beslutsmakt i stället för en rådgivande roll. UK Finances ordförande Bob Wigley skriver i samma tidning att risken är att marknaden formas på annat håll och att Storbritannien får anpassa sig till standarder som satts av andra.

Sverige är inte längre fram — snarare tvärtom

Tokenisering innebär att värdepapper, bankinlåning eller centralbanksreserver får en ny teknisk form utan att de underliggande egenskaperna ändras.

Riksbanken slår i Betalningsrapport 2026 fast att det ännu inte finns tokeniserade pengar i svenska kronor, och att de svenska aktörer som deltar i experiment med tokeniserade tillgångar befinner sig i ett tidigt skede.

Riksbanken beskriver ECB:s två spår. Pontes, som ska koppla marknadens DLT-plattformar till Eurosystemets Target-tjänster så att den kontanta delen av en tokeniserad affär kan avvecklas i centralbankspengar, och det längre Appia-projektet.

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Riksbanken följer båda noga och ”kan i framtiden välja att använda dessa tekniska lösningar” för att erbjuda nya avvecklingstjänster i svenska kronor.

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Formuleringen är den brittiska varningen, fast skriven av en svensk myndighet och utan varningston. Tidsfönstret är dessutom smalt. Pontes går enligt ECB i drift under tredje kvartalet i år, och sedan slutet av mars godkänner Eurosystemet redan DLT-emitterade värdepapper från värdepapperscentraler som säkerhet i sina kreditoperationer.