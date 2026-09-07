VW byter bilar mot vapen

Fabriken i Osnabrück, där omkring 1 800 personer arbetar, ska enligt en preliminär överenskommelse säljas till investeringsbolaget Aurelius Capital och delstaten Niedersachsen.

När biltillverkningen upphör 2027 är planen att fabriken i stället ska utvecklas till ett centrum för säkerhets- och försvarsproduktion.

Enligt Aurelius är det just fabrikens befintliga kompetens som gör den attraktiv. Bolagets Tomer Jacob lyfter fram många års erfarenhet av avancerad produktion, precisa tillverkningsprocesser och väl sammansvetsade team.

Delstatens regeringschef Olaf Lies jämför, enligt Reuters, upplägget med en tidigare investering i varvet Meyer Werft 2024. Då betalade Niedersachsen 200 miljoner euro för en andel på 40 procent.

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En stor del av jobben bedöms kunna räddas

För de anställda innebär det att omkring 1 400 jobb kan räddas.

Planerna omfattar bland annat ett samarbete med israeliska Rafael Advanced Defense Systems, som bland annat utvecklar luftvärnssystemen Iron Dome, David’s Sling och Arrow. Samarbetet kan leda till produktion av system och komponenter för luftförsvar i Tyskland och Europa.

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Samarbetet är samtidigt kontroversiellt. Tyska fredsorganisationer har kritiserat planerna och pekat på Rafaels roll som leverantör till den israeliska militären.



De har också hänvisat till att israeliska vapen används i kriget i Gaza och på Västbanken.

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VW kommer inte själva att börja tillverka vapen

Försvarsindustrin har samtidigt blivit allt mer intressant för den europeiska fordonsindustrin. När bilmarknaden går trögt och fabriker får svårt att utnyttja sin kapacitet kan den växande efterfrågan på försvarsmateriel erbjuda en alternativ användning för både fabriker och kompetens.

Volkswagen har tidigare varnat för att flera tyska fabriker kan behöva stängas eller få nya användningsområden. Koncernens nya omstruktureringsplan innebär bland annat ytterligare 50 000 jobb som ska bort.

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