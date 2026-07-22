Microsoft i miljardavtal med europeisk AI-utmanare

Det meddelade de båda bolagen i ett gemensamt uttalande på tisdagen, rapporterar BFM Business. Det exakta beloppet har inte offentliggjorts.

Enligt avtalet ska Microsoft stötta uppbyggnaden av Mistrals infrastruktur på kontinenten, samtidigt som den amerikanska jätten själv får tillgång till en del av kapaciteten.

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När Mistral bygger ut sin ”GPU-flotta” i Europa kommer en del av chippen att användas av Microsoft för att betjäna dess egna kunder

Microsoft räknar med att få avkastning när kunder använder molnplattformen Azure, medan Mistral tjänar på att kunderna använder dess AI-modeller.

Integrerar produkter med Microsoft

Som en del av uppgörelsen integreras flera av Mistrals modeller – bland annat Medium 3.5 och OCR 4 – i Microsofts produkter, däribland Microsoft Foundry och Copilot Studio.

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Modellerna görs även tillgängliga via Azure Local, som låter kunder köra sina system i molnet eller i egna datacenter, enligt Wall Street Journal.