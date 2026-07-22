Microsoft har ingått ett avtal värt ”flera miljarder” dollar med den franska AI-utmanaren Mistral för att bygga ut bolagets datacenterkapacitet i Europa.
Microsoft i miljardavtal med europeisk AI-utmanare
Det meddelade de båda bolagen i ett gemensamt uttalande på tisdagen, rapporterar BFM Business. Det exakta beloppet har inte offentliggjorts.
Enligt avtalet ska Microsoft stötta uppbyggnaden av Mistrals infrastruktur på kontinenten, samtidigt som den amerikanska jätten själv får tillgång till en del av kapaciteten.
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När Mistral bygger ut sin ”GPU-flotta” i Europa kommer en del av chippen att användas av Microsoft för att betjäna dess egna kunder
Microsoft räknar med att få avkastning när kunder använder molnplattformen Azure, medan Mistral tjänar på att kunderna använder dess AI-modeller.
Integrerar produkter med Microsoft
Som en del av uppgörelsen integreras flera av Mistrals modeller – bland annat Medium 3.5 och OCR 4 – i Microsofts produkter, däribland Microsoft Foundry och Copilot Studio.
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Modellerna görs även tillgängliga via Azure Local, som låter kunder köra sina system i molnet eller i egna datacenter, enligt Wall Street Journal.
En del i europeisk strategi
Avtalet ska ses mot bakgrund av den pågående debatten om europeisk digital suveränitet.
”Europa måste ha tillgång till världens mest avancerade AI-kapacitet, utan att kompromissa med kontrollen över sina data”, säger Microsofts president Brad Smith i det gemensamma uttalandet, citerad av BFM Business.
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Mistrals grundare och vd Arthur Mensch framhöll för sin del vikten av distribution.
”Distribution is king”, sade han enligt Wall Street Journal och pekade på att Microsofts räckvidd underlättar expansionen bland företag i Europa och övriga världen.
Han välkomnade samtidigt att bolagets modeller ska användas av ”företag och offentliga institutioner världen över”, enligt BFM Business.
Satsar även i Sverige
För svensk del finns en tydlig koppling: Mistral meddelade i februari att bolaget investerar 1,2 miljarder euro i datacenter i Sverige, dess första satsning utanför Frankrike.
Samarbetet inleddes redan 2023 och riktar in sig på reglerade sektorer som finans, tillverkning och sjukvård.
Två tredjedelar av Mistrals kundbas arbetar redan med Microsoft.
Det franska bolaget värderades i fjol till omkring 14 miljarder dollar och har lovat att nå över en miljard dollar i intäkter i år.
Uppgörelsen kommer samtidigt som EU-kommissionen överväger att klassa Azure som ”gatekeeper” under Digital Markets Act, en beteckning som ställer krav på att bolaget inte hämmar konkurrensen.