AI-bolaget Anthropic har beslutat att inte köpa den israeliska startupen Decart AI. Affären låg på omkring sex miljarder dollar, drygt 55 miljarder kronor, och due diligence var redan genomförd när Anthropic drog sig ur.
Anthropic hoppar av miljardaffären med startup
Det rapporterar Bloomberg med hänvisning till personer med insyn.
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Varken Anthropic eller Decart kommenterar uppgifterna. Enligt en av källorna kan bolagen fortfarande komma att samarbeta i andra former.
Effektivitet – inte världsmodeller
Decart grundades 2023 av Dean Leitersdorf, Orian Leitersdorf och Moshe Shalev. Publikt är bolaget mest känt för sina världsmodeller, men det var inte det Anthropic var ute efter.
I fokus står optimeringsmjukvara som pressar mer prestanda ur befintliga chip, både vid träning och inferens. Affären handlade alltså om kostnaden för att leverera tjänsterna till kunderna, inte om att ta sig in i en ny produktkategori.
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I maj tog Decart in 300 miljoner dollar i en runda ledd av Radical Ventures, med Nvidia, Adobe Ventures, Valor Equity Partners och Atreides Management vid sidan av tidigare ägare som Sequoia Capital och Benchmark. Rundan värderade bolaget till knappt fyra miljarder dollar. Sex miljarder hade inneburit en påtaglig premie på fyra månader.
Ovanligt stort kliv för Anthropic
Anthropic gör sällan stora förvärv. Bolaget har köpt kodmotorn Bun och computer use-startupen Vercept, men den största kända affären dessförinnan låg på 400 miljoner dollar för ett team på under tio personer. Decart hade varit en storleksordning större.
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Anthropic lämnade in en konfidentiell S-1 till SEC den 1 juni och siktar på en notering i oktober. Investerarna talar om en värdering kring 2 biljoner dollar, vilket skulle göra det till historiens största börsnotering. Bolaget passerade OpenAI i privat värdering i maj och kan gå om SpaceX på noteringsdagen.
Ett bolag på väg mot börsen vill samtidigt visa upp en effektiv kostnadsbas och en disciplinerad förvärvshistorik. Ett köp av Decart hade förbättrat det första och komplicerat det andra.
Priset eller processen?
Bloomberg anger inte vilken faktor som fällde affären, och uppgifterna säger ingenting om huruvida Anthropic backade på prislappen eller på något som framkom i granskningen.
Att en köpare med närmast obegränsad tillgång till kapital ändå säger nej vid sex miljarder dollar är dock intressent på en marknad där varningarna för uppdrivna AI-värderingar blivit fler.
För Decart innebär beskedet att bolaget nu söker sig vidare mot andra köpare, investerare eller strategiska partners.