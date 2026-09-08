Anthropic hoppar av miljardaffären med startup

Det rapporterar Bloomberg med hänvisning till personer med insyn.

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Varken Anthropic eller Decart kommenterar uppgifterna. Enligt en av källorna kan bolagen fortfarande komma att samarbeta i andra former.

Effektivitet – inte världsmodeller

Decart grundades 2023 av Dean Leitersdorf, Orian Leitersdorf och Moshe Shalev. Publikt är bolaget mest känt för sina världsmodeller, men det var inte det Anthropic var ute efter.

I fokus står optimeringsmjukvara som pressar mer prestanda ur befintliga chip, både vid träning och inferens. Affären handlade alltså om kostnaden för att leverera tjänsterna till kunderna, inte om att ta sig in i en ny produktkategori.

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I maj tog Decart in 300 miljoner dollar i en runda ledd av Radical Ventures, med Nvidia, Adobe Ventures, Valor Equity Partners och Atreides Management vid sidan av tidigare ägare som Sequoia Capital och Benchmark. Rundan värderade bolaget till knappt fyra miljarder dollar. Sex miljarder hade inneburit en påtaglig premie på fyra månader.