Aktien i australiska Sunrise Energy Metals steg som mest 29 procent på måndagen efter att bolaget säkrat ett lån på 400 miljoner dollar från amerikanska myndigheter. Pengarna ska finansiera vad som beskrivs som världens första primära gruva för metallen skandium.
Metallen ska knäcka Kinas grepp – gruvbolag rusar 29 procent
Stödet kommer från Office of Strategic Capital (OSC) inom USA:s krigsdepartement och är villkorat. Tillsammans med privat kapital uppgår affären till nästan en miljard dollar, skriver CNBC.
Missa inte: Island kan ha hittat nyckeln till aluminium-problemet. Realtid
Aktien tappade senare en del av uppgången och stängde drygt 16 procent högre.
Ett svar på aluminiumproblemet
Skandium är intressant för USA av flera skäl.
Metallen är ett av de mest effektiva ämnena för att förstärka aluminium, samtidigt som den tål både värme och korrosion. Den används bland annat inom försvar och flyg, och för att driva strömkrävande AI-datacenter.
Läs även: Trots fredslöfte – HSBC varnar för historisk prisnivå på råvaror. Dagens PS
Kopplingen till aluminium är knappast en slump. Ett amerikanskt krigsspel pekade förra sommaren ut just ren aluminium som en kritisk svaghet i landets försvarsindustri.
Det handlar om en metall som USA i praktiken inte längre tillverkar, sedan den sista storskaliga producenten lade ner 2022.
Kampen om de kritiska mineralerna
Investeringen är en del av en bredare strävan att bryta Kinas dominans över kritiska mineraler.
Kina står i dag för nästan 70 procent av världens brytning av sällsynta jordartsmetaller och raffinerar omkring 90 procent av det globala utbudet.
Missa inte: Brist på flygplansfönster – får bara bytas i ”absoluta nödfall”. Realtid
Beskedet kom kort efter ett möte mellan Donald Trump och ledande gruvbolag i förra veckan.
Sunrise ordförande, gruvmiljardären Robert Friedland, kallar finansieringen ett landmärke för bolaget och för Australiens gruvindustri.
”Kan ersätta allt Kina levererar”
Bolagets vd Sam Riggall har beskrivit skandiummarknaden som en av världens minsta, men strategiskt avgörande. A
nläggningen utanför Sydney ska enligt honom bli världens enskilt största källa för metallen.
”Den kommer att ha kapaciteten att ersätta allt som Kina levererar i dag, från denna enda gruvverksamhet”, sa Riggall till CNBC i juni.