Metallen ska knäcka Kinas grepp – gruvbolag rusar 29 procent

Stödet kommer från Office of Strategic Capital (OSC) inom USA:s krigsdepartement och är villkorat. Tillsammans med privat kapital uppgår affären till nästan en miljard dollar, skriver CNBC.

Missa inte: Island kan ha hittat nyckeln till aluminium-problemet. Realtid

Aktien tappade senare en del av uppgången och stängde drygt 16 procent högre.

Ett svar på aluminiumproblemet

Skandium är intressant för USA av flera skäl.

Metallen är ett av de mest effektiva ämnena för att förstärka aluminium, samtidigt som den tål både värme och korrosion. Den används bland annat inom försvar och flyg, och för att driva strömkrävande AI-datacenter.

Läs även: Trots fredslöfte – HSBC varnar för historisk prisnivå på råvaror. Dagens PS

Kopplingen till aluminium är knappast en slump. Ett amerikanskt krigsspel pekade förra sommaren ut just ren aluminium som en kritisk svaghet i landets försvarsindustri.

ANNONS

Det handlar om en metall som USA i praktiken inte längre tillverkar, sedan den sista storskaliga producenten lade ner 2022.