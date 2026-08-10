Vattenjätten var nära konkurs – gav finanschef miljonbonus

Thames Water har betalat sin finanschef Steve Buck omkring en miljon pund, knappt 13 miljoner kronor, i en så kallad sign-on-ersättning.

Det är ett beslut som har tagits trots att det brittiska vattenbolaget befinner sig nära en ekonomisk kollaps.

Betalningen har väckt stark kritik från den brittiska regeringen och miljöorganisationer.

Har enorma skulder

Ersättningen betalades i slutet av juli och framgår av ett brev som bolagets styrelseordförande Adrian Montague nyligen skickade till det brittiska parlamentets miljöutskott, skriver The Guardian.

Pengarna togs från ett krislån på tre miljarder pund som långivare godkände förra året för att hålla bolaget igång.

Thames Water förser omkring 16 miljoner människor i London och Thames Valley med vatten- och avloppstjänster. Bolaget har varit nära konkurs i mer än två år och har skulder på omkring 20 miljarder pund.

Miljödepartementet Defra har kritiserat utbetalningen och pekat på bolagets svaga resultat och återkommande problem med föroreningar.