Med skulder på omkring 20 miljarder pund har Thames Water stått nära konkursens rand. Ändå har cheferna fått bra betalt.
Vattenjätten var nära konkurs – gav finanschef miljonbonus
Thames Water har betalat sin finanschef Steve Buck omkring en miljon pund, knappt 13 miljoner kronor, i en så kallad sign-on-ersättning.
Det är ett beslut som har tagits trots att det brittiska vattenbolaget befinner sig nära en ekonomisk kollaps.
Betalningen har väckt stark kritik från den brittiska regeringen och miljöorganisationer.
Har enorma skulder
Ersättningen betalades i slutet av juli och framgår av ett brev som bolagets styrelseordförande Adrian Montague nyligen skickade till det brittiska parlamentets miljöutskott, skriver The Guardian.
Pengarna togs från ett krislån på tre miljarder pund som långivare godkände förra året för att hålla bolaget igång.
Thames Water förser omkring 16 miljoner människor i London och Thames Valley med vatten- och avloppstjänster. Bolaget har varit nära konkurs i mer än två år och har skulder på omkring 20 miljarder pund.
Miljödepartementet Defra har kritiserat utbetalningen och pekat på bolagets svaga resultat och återkommande problem med föroreningar.
Höjde grundlönen
Thames Water är ett av minst åtta brittiska vattenbolag som har förbjudits att betala prestationsbaserade bonusar till ledande chefer på grund av brister i verksamheten.
Betalningen till Buck hade ursprungligen skjutits upp från april 2025, när han började på Thames Water efter att tidigare ha arbetat på Pennon Group och Anglian Water.
Den extra ersättningen fanns inte med i bolagets årsredovisning som publicerades förra månaden.
Under räkenskapsåret som avslutades den 31 mars fick Buck totalt 591 000 pund i ersättning. Hans grundlön höjdes dessutom till 630 000 pund i april.
Vill ta över vattenbolaget
Thames Waters vd Chris Weston hade samtidigt en total ersättning på 1,2 miljoner pund under räkenskapsåret.
Bolaget uppgav förra månaden även att det hade betalat ut 4,1 miljoner pund i bonusar till högre chefer.
Thames Waters ekonomiska problem har ökat pressen på den brittiska regeringen att ta kontroll över bolaget.
Labourpolitikern och den nuvarande premiärministern, Andy Burnham, har tidigare förespråkat att staten ska ta över Thames Water och skriva ned delar av skulderna.
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