Rekordlyft på Wall Street: Här stiger bonusarna med 30 procent

Enligt en ny rapport från ersättningskonsulten Johnson Associates, som återges av bland andra Axios, driver volatila marknader, en AI-driven börsuppgång och en återhämtad affärsmarknad upp ersättningarna kraftigt.

Störst blir ökningen för dem som arbetar med aktiehandel och aktiemarknadsaffärer. Bonusarna för aktiehandlare och ECM-bankirer stiga mellan 20 och 30 procent i år, den största uppgången inom hela finanssektorn.

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Bankirer som rådger om företagsförvärv, M&A, spås öka 15 till 20 procent.

För investment- och affärsbankirer som grupp landar ökningen på 10 till 15 procent eller mer, enligt rapporten.

”Bankernas år”

Johnson Associates går så långt som att döpa 2026 till ”the Year of the Bank”, bankernas år.

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Storbankerna väntas dra ifrån övriga delar av finansbranschen efter att ha redovisat rekordvinster under första halvåret.

”Bankerna sätter tonen för första gången på länge”, säger grundaren Alan Johnson enligt Reuters.

Bilden bekräftas av siffror från S&P Global Market Intelligence. Investmentbankernas avgifter steg totalt 46 procent till 12,9 miljarder dollar under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.