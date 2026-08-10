Handlare och investmentbankirer på Wall Street går mot en av de starkaste bonussäsongerna på flera år.
Rekordlyft på Wall Street: Här stiger bonusarna med 30 procent
Enligt en ny rapport från ersättningskonsulten Johnson Associates, som återges av bland andra Axios, driver volatila marknader, en AI-driven börsuppgång och en återhämtad affärsmarknad upp ersättningarna kraftigt.
Störst blir ökningen för dem som arbetar med aktiehandel och aktiemarknadsaffärer. Bonusarna för aktiehandlare och ECM-bankirer stiga mellan 20 och 30 procent i år, den största uppgången inom hela finanssektorn.
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Bankirer som rådger om företagsförvärv, M&A, spås öka 15 till 20 procent.
För investment- och affärsbankirer som grupp landar ökningen på 10 till 15 procent eller mer, enligt rapporten.
”Bankernas år”
Johnson Associates går så långt som att döpa 2026 till ”the Year of the Bank”, bankernas år.
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Storbankerna väntas dra ifrån övriga delar av finansbranschen efter att ha redovisat rekordvinster under första halvåret.
”Bankerna sätter tonen för första gången på länge”, säger grundaren Alan Johnson enligt Reuters.
Bilden bekräftas av siffror från S&P Global Market Intelligence. Investmentbankernas avgifter steg totalt 46 procent till 12,9 miljarder dollar under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Privatkredit halkar efter
Alla delar av branschen delar dock inte uppgången.
Inom privatkredit väntas bonusarna ligga still eller falla med upp till 10 procent, enligt rapporten. Sektorn har efter år av snabb tillväxt skakats av investerare som dragit tillbaka kapital av oro för framtida förluster.
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Även fastighetsförvaltning, riskkapital och mindre private equity-bolag spås få oförändrade nivåer.
Europa bromsas av bonustak
För europeiska bankirer ser bilden annorlunda ut, inte främst för att lönsamheten är sämre, utan för att regelverket är ett annat.
Inom EU begränsas rörliga ersättningar av ett bonustak på 200 procent av lönen för högavlönade, medan taket har slopats i London, skriver eFinancialCareers.
De senast utbetalda europeiska bonusarna landade också lägre än de amerikanska prognoserna: på Barclays steg snittbonusen för de mest seniora medarbetarna 16 procent, och omkring 15 procent över hela banken.
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Resultatmässigt hänger dock europeiska banker med. Deutsche Bank redovisade enligt Yahoo Finance en rekordvinst efter skatt på 1,9 miljarder euro under andra kvartalet 2026, drivet av en investmentbank där resultatet före skatt steg 59 procent.
Men de högre ersättningarna inte åtföljs av nyanställningar. Enligt Johnson Associates har den samlade personalstyrkan vid USA:s sex största banker knappt förändrats de senaste fem åren, en trend som väntas bestå.