Försvarsaktierna har tappat fart – nu ser förvaltarna köpläge

Under flera år har Europas länder beställt mer försvarsmateriel än bolagen kunnat leverera. Det har skapat stora orderböcker och långa väntetider.



Nu börjar situationen förändras. Fler fabriker byggs, leveranskedjor stabiliseras och produktionen kan skalas upp.

Enligt förvaltarna Joakim Agerback och Shayan Heidari visar flera bolag redan tecken på förbättrad lönsamhet. Utvecklingen ser dessutom ut att fortsätta när fler system och komponenter kan tillverkas snabbare.

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Trots bättre lönsamhet har aktiekurserna tappat momentum

Trots att bolagen nu kan leverera mer har aktiekurserna sjunkit under året, rapporterar Placera. Förvaltarna ser det som ett glapp mellan hur bolagen faktiskt går och hur marknaden värderar dem.



Det gör att sektorn befinner sig i ett läge där utsikterna förbättras samtidigt som värderingarna är lägre än tidigare. För långsiktiga investerare innebär det, enligt förvaltarna, ett mer gynnsamt läge.

Saab, Rheinmetall och Kongsberg sticker ut

Förvaltarna lyfter fram tre bolag som tydliga exempel på den nya fasen i försvarssektorn. Saab har fått in stora och långsiktiga beställningar inom luftförsvar, radar och undervattenssystem.



Rheinmetalls orderingång ökade med 500 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Kongsberg växer vidare inom missilsystem och marinteknik, där bolaget har en stark markndasposition och långsiktiga kontrakt.

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En sektor som fortsätter växa

I januari visade Affärsvärldens genomgång att de globala försvarsbolagen handlades till höga värderingar: omkring 30 gånger vinsten och 23,9 gånger rörelseresultatet baserat på estimaten för 2026.



Sedan dess har multiplarna sjunkit med ungefär 10 procent, samtidigt som kursutvecklingen mattats av. Då hade bolagen stigit 86 procent på tolv månader – i dag är motsvarande uppgång 10 procent.

Försvarsförvaltarna menar att värderingarna nu ligger på en mer rimlig nivå och att det därmed har skapat ett attraktivt utgångsläge för en återhämtning.



De betonar att det instabila geoekonomiska läget sannolikt innebär fortsatt hög volatilitet, men att sektorns nya tillväxtfas ger goda förutsättningar för kursförbättringar framöver.



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