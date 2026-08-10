Stopp för Bunqs USA-expansion – får ingen banklicens

Amerikanska myndigheter har avslagit den nederländska fintechbolaget Bunqs ansökan om att få bedriva bankverksamhet i USA.

Beslutet är ett bakslag för bolagets expansionsplaner på den amerikanska marknaden.

Office of the Comptroller of the Currency, OCC, uppger att Bunqs ansökan inte tydligt visade hur bolaget skulle säkerställa tillräckligt kapital i USA.

Tror inte på lönsamhet

OCC bedömde att ansökan inte visade att Bunq skulle kunna nå lönsamhet på den konkurrensutsatta amerikanska bankmarknaden, skriver Wall Street Journal.

Bunq uppger att bolaget ska analysera myndighetens synpunkter och fortsätta arbeta för en expansion i USA.

Det Amsterdam-baserade fintechbolaget riktar sig framför allt till så kallade digitala nomader och har tidigare uppgett att strategin i USA skulle fokusera på storstadsområden med stora grupper av utlandsboende.

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Över 20 miljoner användare

Bunq lämnade redan 2023 in en ansökan om amerikanskt banktillstånd för att kunna ta emot insättningar och erbjuda lån. Året därpå drog bolaget tillbaka ansökan efter regulatoriska invändningar.

Förra året fick Bunq däremot godkännande från Financial Industry Regulatory Authority, Finra, för att bedriva verksamhet som värdepappersmäklare i USA.

Bunq har under det senaste året fortsatt att expandera internationellt. Bolaget uppger att det nyligen passerade 20 miljoner användare och arbetar samtidigt med planer på att få ett brittiskt banktillstånd.

Avslaget från OCC innebär att Bunq tills vidare inte kan bedriva fullskalig bankverksamhet i USA. För att kunna ta emot amerikanska kunders insättningar och erbjuda egna banktjänster krävs ytterligare regulatoriskt godkännande.

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