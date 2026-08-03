Produktionsstopp hos en stor komponenttillverkare väcker oro i flygbranschen. Nu kommer order om att spara på fönster i så stor utsträckning som möjligt.
Brist på flygplansfönster – får bara bytas i "absoluta nödfall"
Flygplanstillverkare, flygbolag och underhållsföretag försöker att hålla hårt på flygplansfönstren i sin ägo.
En produktionsstörning hos en av världens största leverantörer har nämligen skapat brist på komponenten.
Bakgrunden är en incident i slutet av maj vid GKN Aerospace fabrik utanför Los Angeles.
Levererar till flera vanliga modeller
Produktionen stoppades efter att en överhettad tank väckt oro för en möjlig explosion, vilket ledde till att omkring 50 000 personer evakuerades från området under flera dagar.
Även om händelsen inte har stoppat produktionen av nya flygplan eller påverkat flygtrafiken i någon större omfattning har den orsakat förseningar och ökad oro i leveranskedjan, skriver Reuters.
GKN Aerospace tillverkar cockpit- och passagerarfönster till flera av världens mest använda flygplansmodeller, däribland Boeing 737 Max samt Airbus A220 och A350.
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Behöver fler reservdelar
Boeing har uppmanat flygbolag att hushålla med sina lager och endast byta ut fönster när det är absolut nödvändigt, i stället för av kosmetiska skäl.
Fabriken har delvis återupptagit produktionen, men ägaren Melrose Industries räknar med att full kapacitet först ska vara återställd mot slutet av året.
Bristen understryker att flygindustrins leveranskedjor fortfarande är sårbara flera år efter pandemin.
Samtidigt som flygplanstillverkarna ökar produktionstakten växer efterfrågan från verkstäder som behöver reservdelar för att hålla befintliga flygplan i drift.
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Dyrare inköpspriser
Även tillverkare av affärsflygplan, bland annat Bombardier och Embraer, har påverkats av bristen.
Lufthansa Technik uppger att leveranstiderna för flygplansfönster har blivit betydligt längre samtidigt som inköpskostnaderna stigit kraftigt.
För många underhållsföretag är tillgången nu så begränsad att fönster i första hand reserveras för flygplan som står på marken och inte kan tas i trafik förrän reparationen är genomförd.
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