Brist på flygplansfönster – får bara bytas i "absoluta nödfall"

Flygplanstillverkare, flygbolag och underhållsföretag försöker att hålla hårt på flygplansfönstren i sin ägo.

En produktionsstörning hos en av världens största leverantörer har nämligen skapat brist på komponenten.

Bakgrunden är en incident i slutet av maj vid GKN Aerospace fabrik utanför Los Angeles.

Levererar till flera vanliga modeller

Produktionen stoppades efter att en överhettad tank väckt oro för en möjlig explosion, vilket ledde till att omkring 50 000 personer evakuerades från området under flera dagar.

Även om händelsen inte har stoppat produktionen av nya flygplan eller påverkat flygtrafiken i någon större omfattning har den orsakat förseningar och ökad oro i leveranskedjan, skriver Reuters.

GKN Aerospace tillverkar cockpit- och passagerarfönster till flera av världens mest använda flygplansmodeller, däribland Boeing 737 Max samt Airbus A220 och A350.

Läs mer: Nytt superplan kan flyga över hela jorden – utan mellanlandning. Dagens PS