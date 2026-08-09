Ett amerikanskt krigsspel förra sommaren pekade ut en kritisk sårbarhet i landets aluminiumförsörjning – månader innan USA gick till attack mot Iran. Det framgår av en analys av övningen.
Metallen som hotar USA:s försvar: ”Tillverkas inte längre i landet”
I juli förra året samlades ett åttiotal tjänstemän och företagsledare i Washington för att besvara en enda fråga: hur skulle USA:s aluminiumkedja klara en större global konflikt? Svaret blev nedslående.
Enligt rapporten, framtagen av forskningsinstitutet Institute for Defense Analyses, framträdde så kallad högren aluminium som den stora svagheten, skriver Mining.com.
Missa inte: Island kan ha hittat nyckeln till aluminium-problemet. Realtid
Metallen används i stridsflygplan och pansarfordon och är avgörande för försvars- och flygindustrin.
Deltagarna fick i uppdrag att rusta industrin inför en storskalig militär operation 2027, med budgetramar från en till tolv miljarder dollar. Rekommendationerna var att bygga upp ett inhemskt lager, expandera produktionen och säkra billig energi.
Beroendet av Gulfen
Problemet är att USA i praktiken inte längre tillverkar högren aluminium. Landets sista storskaliga producent lade ner 2022 sedan energikostnaderna skenat.
I stället kommer omkring 90 procent av importen från Förenade Arabemiraten, med Emirates Global Aluminium som dominerande leverantör till det amerikanska försvaret.
Läs även: Trots fredslöfte – HSBC varnar för historisk prisnivå på råvaror. Dagens PS
Sju månader efter krigsspelet slog verkligheten till. Iranska drönarattacker skadade i mars anläggningar i Emiraten och Bahrain, vilket drev aluminiumpriset till den högsta nivån på fyra år.
Stängningen av Hormuzsundet försvårade samtidigt leveranserna till hela världsmarknaden.
Så slog priset – och föll tillbaka
Redan i april beskrev råvaruhandlaren Mercuria läget som en ”svart svan” som kunde ge ett rekordunderskott, med priser på London Metal Exchange kring 3 672 dollar per ton.
USA importerade förra året 22 procent av sitt aluminium från Mellanöstern, Europa 18,5 procent.
Missa inte: Brist på flygplansfönster – får bara bytas i ”absoluta nödfall”. Realtid
Någon utdragen prischock blev det ändå inte.
Som Dagens PS konstaterar föll priset tillbaka sedan Kina och Indonesien snabbt ökat utbudet, trots att Gulf-produktionen enligt International Aluminium Institute sjönk med omkring 20 procent under årets första halvår.
Tullar på aluminium utan effekt
Trots Donald Trumps tullar på 50 procent på importerad aluminium har den inhemska produktionen inte tagit fart.
Administrationen har nu lanserat ett stödprogram för att locka tillbaka smältverk till landet. Men ny produktion tar åratal att bygga upp.
”De här marknaderna flyttade ut ur USA på 80- och 90-talet på grund av marknadskrafter. Att få tillbaka dem är svårt”, säger Jerry McGinn vid Center for Strategic and International Studies.