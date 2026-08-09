Metallen som hotar USA:s försvar: ”Tillverkas inte längre i landet”

I juli förra året samlades ett åttiotal tjänstemän och företagsledare i Washington för att besvara en enda fråga: hur skulle USA:s aluminiumkedja klara en större global konflikt? Svaret blev nedslående.

Enligt rapporten, framtagen av forskningsinstitutet Institute for Defense Analyses, framträdde så kallad högren aluminium som den stora svagheten, skriver Mining.com.

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Metallen används i stridsflygplan och pansarfordon och är avgörande för försvars- och flygindustrin.

Deltagarna fick i uppdrag att rusta industrin inför en storskalig militär operation 2027, med budgetramar från en till tolv miljarder dollar. Rekommendationerna var att bygga upp ett inhemskt lager, expandera produktionen och säkra billig energi.

Beroendet av Gulfen

Problemet är att USA i praktiken inte längre tillverkar högren aluminium. Landets sista storskaliga producent lade ner 2022 sedan energikostnaderna skenat.

I stället kommer omkring 90 procent av importen från Förenade Arabemiraten, med Emirates Global Aluminium som dominerande leverantör till det amerikanska försvaret.

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Sju månader efter krigsspelet slog verkligheten till. Iranska drönarattacker skadade i mars anläggningar i Emiraten och Bahrain, vilket drev aluminiumpriset till den högsta nivån på fyra år.

Stängningen av Hormuzsundet försvårade samtidigt leveranserna till hela världsmarknaden.