Ny bankbluff sprids – så luras offren att ge bort sina uppgifter

Metoden är välbekant.

Ett mejl uppmanade mottagaren att ”förnya registreringen” av en betrodd enhet, varpå offret hamnade på en sida som kopierade bankens grafik och ombads fylla i inloggningsuppgifter, därefter ringde bedragarna upp, skriver Ouest France.

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Totalt ska 83 personer ha genomfört betalningar. Banken uppger själv att dess egna system inte påverkades, utan att det rör sig om en extern identitetskapning.

Återkommer i topplistorna

Upplägget är i praktiken ett läroboksexempel på det som varje år hamnar högst upp på de svenska bedrägerilistorna, bedragare som utger sig för att vara banken.

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Under 2025 anmäldes 232 862 bedrägeribrott i Sverige, en ökning med drygt 2 500 (+1 procent) jämfört med året innan, enligt Brå.

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De ekonomiska förlusterna från bankbedrägerier uppgick under 2024 till omkring 1,7 miljarder kronor, och enbart investeringsbedrägerierna kostade svenska privatpersoner nästan 1,5 miljarder kronor under 2025.