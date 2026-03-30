Kan ett företag från Island spela en huvudroll i aluminiumutvecklingen? Det är åtminstone förhoppningen när frågan har hamnat i fokus på sistone.
Island kan ha hittat nyckeln till aluminium-problemet
Island kan spela en oväntat viktig roll i omställningen av den amerikanska aluminiumindustrin.
I takt med att ökade tullar och klimatkrav pressar sektorn att bli mer hållbar riktas blickarna mot ny teknik utvecklad på den lilla ön i Nordatlanten, vilket Fortune har rapporterat om.
Vill förändra återvinningen
Aluminium är ett av världens mest använda material, men produktionen är energikrävande och står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen.
Samtidigt är metallen i teorin oändligt återvinningsbar, vilket gör den central i övergången till en mer cirkulär ekonomi.
Ett isländskt startupbolag, DTE, har utvecklat sensorteknik som kan förändra hur återvinning sker i praktiken.
Genom att analysera smält aluminium i realtid kan industrin bättre kontrollera materialets sammansättning och därmed använda en större andel återvunnet material utan att kompromissa med kvaliteten.
Drivs av geopolitik
Den amerikanska industrijätten Novelis har redan inlett ett samarbete med bolaget, med målet att öka andelen återvunnet aluminium till 75 procent, skriver Arctic Startup.
Detta ses som ett viktigt steg i att minska både utsläpp och beroendet av importerade råvaror.
Teknikskiftet drivs också av geopolitik. Handelsåtgärder från Donald Trump har gjort aluminium dyrare på den amerikanska marknaden, vilket i sin tur ökar incitamenten att återvinna material lokalt.
Att använda skrot istället för nyproducerad aluminium minskar både kostnader och sårbarheten i globala leveranskedjor.
Försöker minska utsläppen
Island har dessutom en särskild fördel genom sitt energisystem. Landets elproduktion kommer nästan uteslutande från förnybara källor som vattenkraft och geotermisk energi.
Det gör att aluminium som produceras där har betydligt lägre klimatpåverkan än i många andra delar av världen.
Flera isländska företag utvecklar nu lösningar för att effektivisera energianvändning och minska utsläppen ytterligare.
I stället för att exportera mer aluminium kan landet exportera teknik och kunnande till större marknader som USA.
