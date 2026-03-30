Island kan ha hittat nyckeln till aluminium-problemet

Island kan spela en oväntat viktig roll i omställningen av den amerikanska aluminiumindustrin.

I takt med att ökade tullar och klimatkrav pressar sektorn att bli mer hållbar riktas blickarna mot ny teknik utvecklad på den lilla ön i Nordatlanten, vilket Fortune har rapporterat om.

Det har fått förnyad relevans när ett nytt krig har brutit ut, den här gången i Mellanöstern, med stora potentiella konsekvenser för världens leveranskedjor.

Vill förändra återvinningen

Aluminium är ett av världens mest använda material, men produktionen är energikrävande och står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen.

Samtidigt är metallen i teorin oändligt återvinningsbar, vilket gör den central i övergången till en mer cirkulär ekonomi.

Ett isländskt startupbolag, DTE, har utvecklat sensorteknik som kan förändra hur återvinning sker i praktiken.

Genom att analysera smält aluminium i realtid kan industrin bättre kontrollera materialets sammansättning och därmed använda en större andel återvunnet material utan att kompromissa med kvaliteten.