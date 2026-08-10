Berkshire ökar vinsten – börjar få den enorma kassan att jobba

Investmentbolaget Berkshire Hathaway ökade sitt rörelseresultat med 16 procent under årets andra kvartal.

Nu har den nya vd:n Greg Abel också börjat använda sig av den enorma kassa som byggdes upp under hans företrädare Warren Buffett.

Rörelseresultatet steg till 12,98 miljarder dollar under kvartalet. Berkshire köpte samtidigt tillbaka egna aktier för 4,5 miljarder dollar.

Andra kvartalet som vd

I juli fortsatte återköpen med ytterligare 3,3 miljarder dollar.

Bolaget köpte dessutom mer aktier än det sålde för första gången på 14 kvartal. Bland annat ökade Berkshire sitt innehav i Alphabet, moderbolaget till Google, med omkring 10 miljarder dollar.

Kassan minskade från rekordnivån 380,2 miljarder dollar vid utgången av första kvartalet till 364,7 miljarder dollar vid utgången av det andra kvartalet.

För Greg Abel är det andra kvartalet som vd för Berkshire Hathaway. Han tog över posten efter Warren Buffett, som fortfarande är styrelseordförande efter omkring sex decennier som koncernens ledare.

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