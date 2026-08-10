Fina siffror fick Berkshire Hathaways aktie att vända uppåt igen efter en tung period. Dessutom finns det tecken på Greg Abel har börjat använda miljarderna i kassan.
Berkshire ökar vinsten – börjar få den enorma kassan att jobba
Investmentbolaget Berkshire Hathaway ökade sitt rörelseresultat med 16 procent under årets andra kvartal.
Nu har den nya vd:n Greg Abel också börjat använda sig av den enorma kassa som byggdes upp under hans företrädare Warren Buffett.
Rörelseresultatet steg till 12,98 miljarder dollar under kvartalet. Berkshire köpte samtidigt tillbaka egna aktier för 4,5 miljarder dollar.
Andra kvartalet som vd
I juli fortsatte återköpen med ytterligare 3,3 miljarder dollar.
Bolaget köpte dessutom mer aktier än det sålde för första gången på 14 kvartal. Bland annat ökade Berkshire sitt innehav i Alphabet, moderbolaget till Google, med omkring 10 miljarder dollar.
Kassan minskade från rekordnivån 380,2 miljarder dollar vid utgången av första kvartalet till 364,7 miljarder dollar vid utgången av det andra kvartalet.
För Greg Abel är det andra kvartalet som vd för Berkshire Hathaway. Han tog över posten efter Warren Buffett, som fortfarande är styrelseordförande efter omkring sex decennier som koncernens ledare.
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Ökad vinst på flera håll
Buffett hade under de sista åren på vd-posten haft allt svårare att hitta investeringar som kunde ge den stora kassan en attraktiv avkastning.
Under Abel har återköpen av egna aktier ökat och närmat sig de nivåer som Berkshire nådde under början av 2020-talet.
Nettoresultatet mer än fördubblades till 25,67 miljarder dollar. Jämförelsen med föregående år påverkas dock av en nedskrivning på 3,76 miljarder dollar av innehavet i livsmedelskoncernen Kraft Heinz.
Flera av Berkshires verksamheter utvecklades starkt under kvartalet. Järnvägsbolaget BNSF ökade vinsten med 6 procent till 1,56 miljarder dollar.
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Finns orosmoln
Energiverksamheten Berkshire Hathaway Energy ökade samtidigt resultatet med 27 procent till 891 miljoner dollar.
Utvecklingen motverkades av svagare resultat i bilförsäkringsbolaget Geico, där det försäkringstekniska resultatet före skatt föll med 45 procent.
Berkshire varnade samtidigt för betydande osäkerhet kopplad till bland annat tullar, krig och det makroekonomiska läget. Konsumentverksamheten påverkas också av förändringar i hushållens förtroende.
På börsen har Berkshire samtidigt utvecklats svagare än marknaden. Sedan Buffett meddelade sitt vd-byte i maj 2025 har A-aktien släpat efter S&P 500 rejält. Men den senaste rapporten fick aktien att stiga.
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