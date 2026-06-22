Gustav Buder: ”Inom tio år är bitcoin säkrare än dollarn”

Dollarns volatilitet och mognad för bitcoin

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Kritiker pekar ofta på kryptomarknadens kraftiga kurssvängningar, men Bybits Nordenchef menar att volatiliteten måste ses i ett större sammanhang. Han lyfter fram att den amerikanska dollarn har förlorat över 99 procent av sin köpkraft på 100 år på grund av en massiv ökning av penningmängden, en trend som accelererade under pandemin.

Buder spår ett skifte på valutamarknaden där traditionella valutor kommer att upplevas som alltmer instabila.

”Vi är tio år max bort från att vi kommer uppleva bitcoin som en säkrare tillgång än dollar och mindre volatil.”

Early adopters och kriminellt rykte

Att kryptovalutor dras med ett tvivelaktigt rykte och attraherar lyckosökare ser Buder som en naturlig fas för ny teknik. Han jämför med internets tidiga skede, som till stor del drevs framåt av aktörer inom erotik och fildelning. Kriminella har ofta högst motivation att testa nya metoder, men det gör inte tekniken i sig dålig. Tvärtom menar han att blockkedjans transaktionskedja är betydligt enklare att spåra och granska än flödena i det traditionella finanssystemet.

Nytt betalkort ska brygga gapet

För att integrera krypto i vardagsekonomin har Bybit lanserat ett betalkort i samarbete med Mastercard. Kortet hanterar den dagliga växlingen från bitcoin till lokal valuta vid köpögonblicket. Buder ser framför sig att det klassiska monetära systemet och det alternativa, bitcoinbaserade nätverket kommer att existera sida vid sida.

När det gäller riskhantering för vanliga sparare betonar han vikten av långsiktighet. Historisk statistik visar att den som äger bitcoin i mer än tre år aldrig har gått minus, trots en volatil marknad. Han rekommenderar en successiv allokering över tid och noterar att det smarta kapitalet samt delar av det svenska pensionssystemet, via innehav i MicroStrategy, redan har tagit position i tillgången.

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