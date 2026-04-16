Günther Mårder begärs häktad – misstänkt för brott

Under onsdagskvällen kom ett oväntat besked: finansprofilen Günther Mårder, välkänd inom spar- och investeringskretsar, har begärts häktad.

Uppgifterna framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen Spotlight Group, där Mårder är styrelseordförande.

Beskedet har snabbt fått spridning och väckt uppmärksamhet i både finansbranschen och entreprenörsvärlden.

Oklart varför han är misstänkt

Det är i nuläget oklart vad misstankarna mot Mårder gäller. Några ytterligare detaljer kring ärendet har inte offentliggjorts.

I sitt pressmeddelande betonar Spotlight Group att bolaget inte ser någon koppling mellan häktningsbegäran och den egna verksamheten.

”Bolaget har inget skäl att tro att detta rör Spotlight Group”, skriver bolaget, vilket Breakit refererar till.

Samtidigt uppger man att informationen i nuläget är begränsad, men att man avser att återkomma så snart mer fakta finns tillgänglig.