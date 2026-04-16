Günther Mårder begärs häktad – misstänkt för brott
Under onsdagskvällen kom ett oväntat besked: finansprofilen Günther Mårder, välkänd inom spar- och investeringskretsar, har begärts häktad.
Uppgifterna framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen Spotlight Group, där Mårder är styrelseordförande.
Beskedet har snabbt fått spridning och väckt uppmärksamhet i både finansbranschen och entreprenörsvärlden.
Oklart varför han är misstänkt
Det är i nuläget oklart vad misstankarna mot Mårder gäller. Några ytterligare detaljer kring ärendet har inte offentliggjorts.
I sitt pressmeddelande betonar Spotlight Group att bolaget inte ser någon koppling mellan häktningsbegäran och den egna verksamheten.
”Bolaget har inget skäl att tro att detta rör Spotlight Group”, skriver bolaget, vilket Breakit refererar till.
Samtidigt uppger man att informationen i nuläget är begränsad, men att man avser att återkomma så snart mer fakta finns tillgänglig.
Känt namn i flera kretsar
Günther Mårder är en etablerad profil inom svenskt näringsliv och har under många år varit en återkommande röst i frågor som rör privatekonomi och sparande.
Han har tidigare varit sparekonom på stora bolag och haft ledande positioner som vd för både Aktiespararna och Företagarna.
Genom sitt starka fokus på sparsamhet och ekonomisk disciplin har han blivit ett välkänt namn även utanför finanskretsar.
I medier har han ofta lyfts fram för sin livsstil och sina råd kring hushållsekonomi, något som bland annat gett honom smeknamnet ”Sveriges snålaste man”.
Driver investeringsbolag
Utöver sina operativa roller har Mårder också varit aktiv som investerare, med särskilt fokus på tech- och fintechbolag. Tillsammans med entreprenören Fabian Bengtsson driver han investeringsbolaget Green Frug.
Via bolaget har de gjort flera investeringar, däribland i fintechplattformen Kameo samt i bolag som Rebel Work och Amido, som utvecklar tjänster för småföretag respektive digitala passersystem.
Det är ännu oklart när en eventuell häktningsförhandling kan komma att hållas. Myndigheter har hittills inte lämnat några ytterligare kommentarer.
