EU öppnar åter unionsmarknaden för ryska sobelskinn genom ett undantag i det senaste sanktionspaketet mot Moskva. Men den ekonomiskt tunga delen av samma paket handlar om olja och gas, där taket på ryskt råoljepris nu fryses för att hålla trycket uppe på Kremls exportintäkter.
EU viker sig för Rysslands ”mjuka guld” – häver förbudet i smyg
Importen av oberedda ryska sobelskinn får återupptas, sedan ett förbud som infördes så sent som i april hävts.
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EU-kommissionen motiverar undantaget med att Ryssland dominerar den globala sobelhandeln och att europeiska tillverkare saknar reella alternativa leverantörer. Italien och Grekland, unionens två största köpare, drev igenom lättnaden, det skriver Euractiv.
Sobeln ger vad som ofta räknas som världens dyraste päls, en kappa kan säljas för sexsiffriga belopp, vilket gett materialet smeknamnet ”mjukt guld”.
Förbudet mot färdiga pälsplagg kvarstår i båda riktningarna, i linje med lyxvarusanktionerna från 2022 som även omfattar diamanter och kaviar.
Oljepristaket fryses ett år
Undantaget för pälsen bäddades in i EU:s 21:a sanktionspaket, som medlemsstaterna enades om den 23 juli. Tyngdpunkten i paketet ligger dock på energi.
EU fryser taket på ryskt sjöburet råoljepris i ytterligare ett år och pausar den rörliga beräkningsmekanism som antogs i fjol, enligt S&P Global. Taket låses därmed vid nuvarande 44,10 dollar per fat.
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Bakgrunden är Mellanösternkonflikten: vid den planerade julirevisionen väntades taket stiga med över tio dollar per fat, i takt med att marknadspriserna pressats upp.
Genom att frysa nivån vill Bryssel förhindra att Moskva gynnas av prischockerna.
LNG-lucka och skuggflotta
Paketet innehåller samtidigt lättnader. EU-bolag tillåts fortsätta transportera rysk LNG till tredjeländer utanför unionen under en tolvmånadersperiod som kan förlängas, med volymerna begränsade till 2025 års nivåer.
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EU:s sjöburna handel med rysk LNG är fortsatt betydande, även om unionen redan beslutat att helt fasa ut den egna importen från 2027.
Paketet skärper därtill listningen av fartyg i den så kallade skuggflottan, som Ryssland använder för att kringgå prissättningen.