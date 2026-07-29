EU viker sig för Rysslands ”mjuka guld” – häver förbudet i smyg

Importen av oberedda ryska sobelskinn får återupptas, sedan ett förbud som infördes så sent som i april hävts.

Missa inte: Irländsk fabrik kopplas till ryska vapen – EU vågar inte stoppa den. Realtid

EU-kommissionen motiverar undantaget med att Ryssland dominerar den globala sobelhandeln och att europeiska tillverkare saknar reella alternativa leverantörer. Italien och Grekland, unionens två största köpare, drev igenom lättnaden, det skriver Euractiv.

Sobeln ger vad som ofta räknas som världens dyraste päls, en kappa kan säljas för sexsiffriga belopp, vilket gett materialet smeknamnet ”mjukt guld”.

Förbudet mot färdiga pälsplagg kvarstår i båda riktningarna, i linje med lyxvarusanktionerna från 2022 som även omfattar diamanter och kaviar.

Oljepristaket fryses ett år

Undantaget för pälsen bäddades in i EU:s 21:a sanktionspaket, som medlemsstaterna enades om den 23 juli. Tyngdpunkten i paketet ligger dock på energi.

EU fryser taket på ryskt sjöburet råoljepris i ytterligare ett år och pausar den rörliga beräkningsmekanism som antogs i fjol, enligt S&P Global. Taket låses därmed vid nuvarande 44,10 dollar per fat.

ANNONS

Läs även: Läckta dokument: Rysslands nya robot ett fiasko. Dagens PS

Bakgrunden är Mellanösternkonflikten: vid den planerade julirevisionen väntades taket stiga med över tio dollar per fat, i takt med att marknadspriserna pressats upp.

Genom att frysa nivån vill Bryssel förhindra att Moskva gynnas av prischockerna.