Efter starka våren: Nu vänder svensk ekonomi ner igen

Nedgången bryter en period av tre månaders sammanhängande tillväxt, men andra kvartalet som helhet blev ändå starkt, med en BNP-ökning på 1,4 procent jämfört med föregående kvartal.

”Svensk ekonomi backade något i juni efter tre månader med kontinuerlig tillväxt”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

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Han framhåller att den starka utvecklingen tidigare under våren gör att aktiviteten, både för juni och för kvartalet som helhet, hamnar på nivåer tydligt över motsvarande perioder föregående år, trots den senaste nedgången.

Sett i årstakt var kalenderkorrigerad BNP i juni 2,4 procent högre än samma månad 2025. För andra kvartalet som helhet låg BNP 2,8 procent över nivån i motsvarande kvartal i fjol.

Vändning efter svag inledning på året

Juninedgången kommer efter en tydlig återhämtning under våren. Sveriges ekonomi inledde 2026 svagt, med i princip obefintlig tillväxt i januari och februari.

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Det drog ned det första kvartalet som helhet till en nedgång på 0,2 procent, enligt tidigare siffror från SCB:s BNP-indikator.

I mars vände utvecklingen upp med 1,9 procent säsongsrensat, vilket enligt SCB förde tillbaka aktiviteten i ekonomin till en nivå liknande slutet av 2025. Uppgången fortsatte alltså in i andra kvartalet, innan juni bröt trenden.