Madagaskar i fokus när jakten på jordartsmetaller hårdnar

Fyndet i Ampasindava i Madagaskar består av en lerig jordart där sällsynta jordartsmetaller binds till lerpartiklar. Det gör att metallerna kan utvinnas med en annan metod än traditionell hårdbergsbrytning, där de lakas ut från leran med relativt milda kemikalier.



Fyndtypen är ovanlig utanför Kina och innehåller magnetkritiska metaller som neodym, praseodym, dysprosium och terbium.

Metallerna används bland annat i permanenta magneter för elbilar, vindkraftverk, försvarsutrustning och annan avancerad högteknologi. Efterfrågan väntas öka i takt med den globala elektrifieringen och omställningen till fossilfri energi.

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Målet: att kunna påbörja brytning 2028

Det lokala bolaget Harena Rare Earths äger och utvecklar projektet i Ampasindava. Bolaget ansvarar för prospektering, miljöarbete och den tekniska utformningen av utvinningen, och inväntar nu utvinningstillstånd. Förhoppningen är att brytning ska kunna påbörjas 2028.



Nu går USA utvecklingsbank DFC in med finansiering för pilotanläggningen och för delar av miljöarbetet.

USA satsning är en del av landets strategi att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska jordartsmetaller. Kina dominerar i dag både produktionen och framför allt raffineringen av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör nya fyndigheter utanför landet strategiskt viktiga för västvärlden.



Syftet är att skapa alternativa leveranskedjor och minska Kinas dominans över kritiska jordartsmetaller. Enligt bolaget förs diskussioner om att raffinera materialet i USA eller Europa.

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