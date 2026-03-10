SEB-ekonomen: Kriget får inte styra räntepolitiken

Det menar Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, i en krönika i Placera.

Bakgrunden är att Hormuzsundet stängts i samband med det eskalerande konflikten, vilket pressat upp olje- och gaspriser markant.

Många analytiker drar nu paralleller till energikrisen 2022. Det var då Rysslands invasion av Ukraina utlöste en inflationschock som tvingade centralbankerna till de snabbaste räntehöjningarna på flera decennier.

Men den jämförelsen haltar, menar Bergqvist.

Annorlunda förutsättningar nu

Enligt Bergqvist befann sig världsekonomin 2022 i ett extremt inflationskänsligt läge när energipriserna sköt i höjden.

Pandemins efterdyningar hade skapat stora flaskhalsar i leveranskedjorna, och finanspolitiska stimulanser motsvarande omkring 18 procent av global BNP under 2020–2021 hade drivit upp efterfrågan kraftigt.

När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 låg inflationen i OECD-länderna redan på omkring 8 procent. Och nådde sedan cirka 11 procent hösten samma år.

I dag ser läget annorlunda ut. Den globala efterfrågan är svagare, räntepolitiken är klart mindre expansiv och leveranskedjorna fungerar betydligt bättre än för några år sedan. Det konstaterar Bergqvist i sin krönika.