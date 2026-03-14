Riksdagen har beslutat att slopa amorteringskravet som kopplas till låntagarens inkomst.
Borde ha avskaffat hela amorteringskravet: "Stockholmsregel"
Från och med 1 april behöver bolåntagare inte längre amortera om deras lån överstiger 4,5 gånger årsinkomsten.
Det värdebaserade amorteringskravet blir dock kvar.
Beslutet innebär en tydlig förändring för hushåll i storstäderna, där bostadspriserna är som högst.
”I princip en Stockholmsregel”
Det inkomstbaserade kravet infördes 2018 och har framför allt påverkat låntagare i Stockholm och Göteborg.
Enligt Finansinspektionen hade var tredje stockholmare en skuldkvot över 450 procent av bruttoinkomsten året innan regeln infördes.
Året efter hade andelen sjunkit till drygt 10 procent.
”I princip har det varit en Stockholmsregel”, skriver Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs i en krönika .
Finansinspektionens utvärdering från 2019 visade samma mönster: störst effekt i storstäderna, där både bolån och efterfrågan på bostäder dämpades mest.
76 procent av amorteringarna gjordes i storstäderna
När kravet nu tas bort är det också storstadsbor som påverkas mest. Enligt Finansinspektionen står hushåll i Stockholm och Göteborg för 76 procent av alla amorteringar som gjorts på grund av inkomstregeln.
Bostadspriserna i Stockholm har redan börjat stiga, enligt flera marknadsindikatorer.
”Ingen känner din ekonomi bättre än du själv”
Ingnäs välkomnar förändringen men anser att regeringen borde gått längre.
”Ingen känner din ekonomi bättre än du själv”, skriver han och menar att amorteringskrav bör vara en fråga mellan låntagare och bank.
Han beskriver det tvingande systemet som för trubbigt och menar att det slår mot grupper som förstagångsköpare, ensamstående och småbarnsfamiljer.
”För ökat självbestämmande och för att det skulle kommit alla svenskar till del skulle man gått hela vägen och skrotat systemet som helhet”, skriver han.
Regeringen nöjer sig med att ta bort inkomstkravet
Syftet med amorteringskraven har varit att bromsa hushållens skuldsättning. Men kritiker menar att reglerna inte tar hänsyn till individuella livssituationer och att de riskerar att låsa ute unga från bostadsmarknaden.
Regeringen har tidigare lovat att se över amorteringsreglerna. Beslutet innebär att bara inkomstkravet försvinner, medan övriga krav ligger kvar.
Debatten om amorteringarnas framtid lär fortsätta.