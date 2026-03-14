Borde ha avskaffat hela amorteringskravet: "Stockholmsregel"

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Från och med 1 april behöver bolåntagare inte längre amortera om deras lån överstiger 4,5 gånger årsinkomsten.

Det värdebaserade amorteringskravet blir dock kvar.

Beslutet innebär en tydlig förändring för hushåll i storstäderna, där bostadspriserna är som högst.

”I princip en Stockholmsregel”

Det inkomstbaserade kravet infördes 2018 och har framför allt påverkat låntagare i Stockholm och Göteborg.

Enligt Finansinspektionen hade var tredje stockholmare en skuldkvot över 450 procent av bruttoinkomsten året innan regeln infördes.

Året efter hade andelen sjunkit till drygt 10 procent.

”I princip har det varit en Stockholmsregel”, skriver Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs i en krönika .

ANNONS

Finansinspektionens utvärdering från 2019 visade samma mönster: störst effekt i storstäderna, där både bolån och efterfrågan på bostäder dämpades mest.

Läs också: SEB-ekonomen: Kriget får inte styra räntepolitiken – Realtid