Tyska investeringar i USA rasar: "Sätter sig på pausknappen"

Tyska investeringar fyra gånger lägre

I ett längre perspektiv är siffrorna ännu mer slående. Under de fem åren före pandemin investerade tyska företag i genomsnitt 15,8 miljarder euro under första halvåret – nästan fyra gånger dagens nivå.

Mönstret är dock inte en flykt från USA. Företag som redan är etablerade i landet fortsätter att återinvestera sina vinster där. ”Det talar för att USA i grunden förblir en attraktiv marknad”, säger Sultan.

ANNONS

Nya satsningar minskar

Det är istället nya strategiska satsningar, förvärv, nyetableringar, nytt eget kapital, som ligger under snittet.

En undersökning från tyska handelskammarförbundet DIHK pekar åt samma håll: 41 procent av företagen med amerikansk verksamhet vill visserligen öka sitt kapital där, men även den siffran ligger under det långsiktiga genomsnittet.

Påverkas Europa?

Vad betyder det för Europa och svenska företag? Osäkerheten är inte unikt tysk. Omkring 1 000 svenska varubolag har egen produktion i USA och har det senaste året drabbats av amerikanska importtullar.

Electrolux, som tillverkar ugnar i Tennessee, har nyligen fått igenom en återbetalning på cirka 83 miljoner dollar efter att Högsta domstolen ogiltigförklarat delar av tullarna. Men man brottas samtidigt med nya sektorstullar, enligt bolagets Ann-Sofi Jönsson.

Försiktighet bland svenska företag

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, bedömer att 2026 ser ut att bli minst lika osäkert som 2025 för handelsrelationen med USA, sedan Trump svarat på domstolsbeskedet med nya, generella tullar på 15 procent.

ANNONS

Samma försiktighet som nu syns hos tyska storbolag riskerar därför att smitta av sig på svenska företags investeringsbeslut framöver.