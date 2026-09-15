Kinas fabriker producerar som aldrig förr – men kunderna håller hårt i plånboken

Bostäderna tynger

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Fastighetssektorn har varit en bromskloss för den kinesiska ekonomin i flera år, och någon tydlig vändning syns ännu inte.

Krisen blev tydlig när högt skuldsatta fastighetsutvecklare som Evergrande fick betalningsproblem. Sedan dess har fallande bostadspriser och en rad konkurser pressat både marknaden och hushållens förtroende.



Under årets första åtta månader föll investeringarna i fastigheter med 19,9 procent jämfört med samma period förra året. Bostadspriserna fortsatte samtidigt att falla i augusti.

Det påverkar också människors vilja att spendera. När bostäder, som för många kineser är den viktigaste tillgången, tappar i värde blir det naturligt att hålla hårdare i pengarna.

Hushållens lån minskade också i augusti, vilket är ytterligare ett tecken på att efterfrågan är svag.

Då hamnar blickarna utåt

När den inhemska marknaden inte växer tillräckligt snabbt behöver företagen hitta andra vägar. För Kina innebär det framför allt att öka exporten.

När kinesiska företag ökar sin försäljning utomlands ökar också risken för konflikter med andra länder, som redan oroar sig för kinesisk överproduktion och konkurrens från billiga varor.

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Svårt att få kineserna att börja spendera

För Beijing blir frågan hur landets invånare ska börja spendera mer. Regeringen har försökt stötta ekonomin genom investeringar och åtgärder som ska stimulera företag och hushåll. Men hittills har det inte gett den effekt som man hoppats på.

Den kinesiska ekonomin växte med 4,3 procent under andra kvartalet. Det är den svagaste takten på mer än tre år. Samtidigt föll de fasta investeringarna med 7,2 procent under årets första åtta månader.

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