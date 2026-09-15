Fabrikerna i Kina producerar som aldrig förr. Men hemma håller konsumenterna i plånboken – det gör att allt fler varor måste hitta ägare utomlands.
Kinas fabriker producerar som aldrig förr – men kunderna håller hårt i plånboken
Kinas industrimaskin fortsätter att gå varm. I augusti ökade industriproduktionen med 5,2 procent jämfört med samma månad förra året, en tydlig uppgång från juli.
En stor del av tillväxten kommer från den högteknologiska industrin. Kina satsar stort på områden som artificiell intelligens, batterier och robotik.
Produktionen skalas upp snabbt. Tillverkningen av litiumjonbatterier ökade med 57,2 procent på ett år, medan produktionen av industrirobotar steg med 34,6 procent.
Men på andra sidan av ekonomin är det betydligt trögare.
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Hushållen håller igen
Kinesiska konsumenter fortsätter att vara försiktiga. I augusti ökade detaljhandeln med så lite som 0,4 procent jämfört med året före. Det är en inbromsning från juli och klart svagare än väntat.*
För en ekonomi som länge har försökt få konsumtionen att spela en större roll blir det ett växande problem. En viktig del av förklaringen finns på bostadsmarknaden, som fortfarande tynger hushållen.
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Bostäderna tynger
Fastighetssektorn har varit en bromskloss för den kinesiska ekonomin i flera år, och någon tydlig vändning syns ännu inte.
Krisen blev tydlig när högt skuldsatta fastighetsutvecklare som Evergrande fick betalningsproblem. Sedan dess har fallande bostadspriser och en rad konkurser pressat både marknaden och hushållens förtroende.
Under årets första åtta månader föll investeringarna i fastigheter med 19,9 procent jämfört med samma period förra året. Bostadspriserna fortsatte samtidigt att falla i augusti.
Det påverkar också människors vilja att spendera. När bostäder, som för många kineser är den viktigaste tillgången, tappar i värde blir det naturligt att hålla hårdare i pengarna.
Hushållens lån minskade också i augusti, vilket är ytterligare ett tecken på att efterfrågan är svag.
Då hamnar blickarna utåt
När den inhemska marknaden inte växer tillräckligt snabbt behöver företagen hitta andra vägar. För Kina innebär det framför allt att öka exporten.
När kinesiska företag ökar sin försäljning utomlands ökar också risken för konflikter med andra länder, som redan oroar sig för kinesisk överproduktion och konkurrens från billiga varor.
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Svårt att få kineserna att börja spendera
För Beijing blir frågan hur landets invånare ska börja spendera mer. Regeringen har försökt stötta ekonomin genom investeringar och åtgärder som ska stimulera företag och hushåll. Men hittills har det inte gett den effekt som man hoppats på.
Den kinesiska ekonomin växte med 4,3 procent under andra kvartalet. Det är den svagaste takten på mer än tre år. Samtidigt föll de fasta investeringarna med 7,2 procent under årets första åtta månader.
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