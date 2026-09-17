Oura:s ringresa – från Finland till Wall Street

Företagets tillväxt har accelererat kraftigt sedan 2024. Under de första nio månaderna 2026 uppgick Oura:s omsättning till 1,21 miljarder dollar, vilket är en ökning med 74 procent jämfört med samma period året före.

Även resultatet har, enligt Ouras prospekt, förbättrats. Under årets första nio månader redovisade Oura en nettovinst på 60,8 miljoner dollar, jämfört med 1,6 miljoner dollar under motsvarande period året före.

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Ökande intäkter från medlemskap

Den största delen av intäkterna kommer från försäljningen av de smarta ringarna som är utrustade med sensorer som mäter bland annat sömn, puls och kroppstemperatur.

Samtidigt växer intäkterna från medlemskapen, där kunderna får tillgång till analyser av datan som ringen samlar in.



Under de första nio månaderna 2026 uppgick medlemsintäkterna till 240,5 miljoner dollar. Det är betydligt mindre än intäkterna från hårdvaran, men innebär samtidigt en återkommande intäktsström så länge kunderna behåller sina medlemskap.

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Nu väntar Wall Street

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Nästa steg är börsen. I samband med noteringen väntas Oura värderas till omkring 16 miljarder dollar, enligt Financial Times.

Det motsvarar mer än 13 gånger bolagets omsättning under de första nio månaderna 2026. Räknat mot nettovinsten under samma period motsvarar värderingen över 260 gånger vinsten.

Det är en hög värdering i förhållande till dagens intjäning och gör att fortsatt snabb tillväxt blir central för bolaget inför noteringen.

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